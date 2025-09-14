Federica Cesarini regina tricolore del beach sprint
L'olimpionica vince l'oro a Barletta: "Sono felice". Argento per il doppio senior Felli-Mugnani della Renese, bronzo nel doppio misto per De Filippis
Era una delle favorite e non ha tradito le attese: sul lungomare di Barletta, Federica Cesarini torna a indossare una maglia tricolore ma lo fa in un canottaggio diverso rispetto a quello che abbiamo sempre conosciuto. L’olimpionica di Bardello ha vinto infatti il campionato italiano di beach sprint, specialità che sarà olimpica da Los Angeles 2028 e che ha convinto – con il suo mix di remate e sprint podistici sulla sabbia – Federica a perfezionarsi ad alto livello.
A Barletta Federica – che rema per le Fiamme Oro ed è in doppio tesseramento con la Canottieri Gavirate – si è imposta nel singolo femminile: netto il suo predominio sia nella semifinale vinta contro Ilaria Bavazzano (Urania, poi medaglia di bronzo) sia in finale contro Maria Elena Zerboni (Saturnia).
Proprio Bavazzano aveva invece eliminato nei quarti di finale l’altra atleta varesotta, Linda De Filippis (Marina Militare-Gavirate) all’esordio nel beach sprint a livello nazionale. L’azzurra di Travedona Monate si è rifatta conquistando il bronzo nella specialità del misto (maschile e femminile) remando con Antonio Vicino con i colori della Marina.
«Per me è stata un’emozione partecipare a questa competizione e contenta di avere portato in alto il nome dei laghi, della provincia di Varese e della Canottieri Gavirate – ha detto Cesarini al termine delle premiazioni – Per me è una disciplina in parte nuova ma che mi piace: sono felice».
Gli assoluti di Barletta hanno regalato anche un bell’argento al canottaggio di Varese e provincia: il merito è della Renese che ha conquistato il secondo gradino del podio nel senior a coppie maschile. L’impresa è firmata da Jody Felli e Federico Mugnani, sconfitti solo in finale dall’Ichnusa Cagliari di Bogdan e Yaroslav Virdis. Il binomio leggiunese, terzo in qualificazione, ha poi battuto Pontedera nei quarti e Canottieri Barion in semifinale andandosi a meritare un risultato di spessore.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.