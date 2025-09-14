Federica Cesarini regina tricolore del beach sprint

Era una delle favorite e non ha tradito le attese: sul lungomare di Barletta, Federica Cesarini torna a indossare una maglia tricolore ma lo fa in un canottaggio diverso rispetto a quello che abbiamo sempre conosciuto. L’olimpionica di Bardello ha vinto infatti il campionato italiano di beach sprint, specialità che sarà olimpica da Los Angeles 2028 e che ha convinto – con il suo mix di remate e sprint podistici sulla sabbia – Federica a perfezionarsi ad alto livello.

A Barletta Federica – che rema per le Fiamme Oro ed è in doppio tesseramento con la Canottieri Gavirate – si è imposta nel singolo femminile: netto il suo predominio sia nella semifinale vinta contro Ilaria Bavazzano (Urania, poi medaglia di bronzo) sia in finale contro Maria Elena Zerboni (Saturnia).

Proprio Bavazzano aveva invece eliminato nei quarti di finale l’altra atleta varesotta, Linda De Filippis (Marina Militare-Gavirate) all’esordio nel beach sprint a livello nazionale. L’azzurra di Travedona Monate si è rifatta conquistando il bronzo nella specialità del misto (maschile e femminile) remando con Antonio Vicino con i colori della Marina.

«Per me è stata un’emozione partecipare a questa competizione e contenta di avere portato in alto il nome dei laghi, della provincia di Varese e della Canottieri Gavirate – ha detto Cesarini al termine delle premiazioni – Per me è una disciplina in parte nuova ma che mi piace: sono felice».

Gli assoluti di Barletta hanno regalato anche un bell’argento al canottaggio di Varese e provincia: il merito è della Renese che ha conquistato il secondo gradino del podio nel senior a coppie maschile. L’impresa è firmata da Jody Felli e Federico Mugnani, sconfitti solo in finale dall’Ichnusa Cagliari di Bogdan e Yaroslav Virdis. Il binomio leggiunese, terzo in qualificazione, ha poi battuto Pontedera nei quarti e Canottieri Barion in semifinale andandosi a meritare un risultato di spessore.