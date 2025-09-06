Varese News

Saronno/Tradate

Gattina nera scomparsa nel nulla: l’appello dei proprietari

La micia, di colore nero, è scomparsa nella serata del 3 settembre a Mornago in via Carlo Pisacane: ha ancora i punti della sterilizzazione e il pelo leggermente rasato

Generico 01 Sep 2025

Aiutiamo un lettore a ritrovare la sua gattina. La micia è sparita la sera del 3 settembre in via Carlo Pisacane a Mornago, nella serata di martedì 3 settembre. I suoi proprietari lanciano un appello attraverso le pagine di VareseNews per chiedere aiuto a chiunque possa averla vista o raccolta. La micia è sparita tra le 21 e le 22 in una zona residenziale del paese dove era solita muoversi senza allontanarsi mai troppo. Come riconoscerla: la gattina è completamente nera e si può riconoscere da alcuni particolari: ha ancora i punti della sterilizzazione e una parte del pelo è poco rasata. Non ha il microchip.

Chiunque l’avesse notata o avesse informazioni utili può contattare direttamente il proprietario ai numeri: 389 5150742, 389 1557596. Ogni segnalazione, anche la più piccola, può essere preziosa per riportarla a casa.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.