Gattina nera scomparsa nel nulla: l’appello dei proprietari
La micia, di colore nero, è scomparsa nella serata del 3 settembre a Mornago in via Carlo Pisacane: ha ancora i punti della sterilizzazione e il pelo leggermente rasato
Aiutiamo un lettore a ritrovare la sua gattina. La micia è sparita la sera del 3 settembre in via Carlo Pisacane a Mornago, nella serata di martedì 3 settembre. I suoi proprietari lanciano un appello attraverso le pagine di VareseNews per chiedere aiuto a chiunque possa averla vista o raccolta. La micia è sparita tra le 21 e le 22 in una zona residenziale del paese dove era solita muoversi senza allontanarsi mai troppo. Come riconoscerla: la gattina è completamente nera e si può riconoscere da alcuni particolari: ha ancora i punti della sterilizzazione e una parte del pelo è poco rasata. Non ha il microchip.
Chiunque l’avesse notata o avesse informazioni utili può contattare direttamente il proprietario ai numeri: 389 5150742, 389 1557596. Ogni segnalazione, anche la più piccola, può essere preziosa per riportarla a casa.
