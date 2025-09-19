Il Giubileo dei Camminatori in cammino sulla Via Francisca del Lucomagno

È partito venerdì 19 settembre da Masnago (Varese) il Giubileo dei Camminatori. Il pellegrinaggio (che si inserisce nel programma del Giubileo “Pellegrini di Speranza”) ha percorso il tratto della Via Francisca del Lucomagno che collega il quartiere di Varese alla cima del Sacro Monte.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “In Cammino – La Via Francisca del Lucomagno ETS” con il supporto di EcoRun Varese e ha condotto i pellegrini attraverso un tragitto fatto di meditazione e preghiera.

Un cammino di fede da vivere insieme

Il presidente dell’associazione promotrice, Ferruccio Maruca, ha sottolineato il significato del pellegrinaggio:

«Abbiamo organizzato questo evento proprio perché nell’anno del Giubileo non si potevano non coinvolgere i camminatori, i runner e gli amanti del trekking. È un momento di preghiera, ma anche di incontro: la Via Francisca diventa il luogo dove il Giubileo si traduce in vita e condivisione».

La fatica che ha un senso

L’iniziativa ha visto la collaborazione di EcoRun Varese. «Siamo abituati a una fatica fisica, ma non basta – ha aggiunto il presidente di EcoRun Giuseppe Micalizzi –. Serve anche dare un significato più profondo, e questa salita al Sacro Monte ne è un esempio. Dopo la pandemia speravamo in una maggiore consapevolezza, invece vediamo tanta violenza. Credo che la proposta di Papa Francesco sia azzeccata: ci invita a fare passi indietro e a riscoprire il valore della vita, della fatica e della gioia di arrivare insieme».

Il valore spirituale del cammino

Anche don Franco Gallivanone ha offerto una riflessione sul senso del pellegrinaggio. «Essere qui con i camminatori significa riscoprire cosa vuol dire partire e mettersi in cammino. Chi cammina scopre solidarietà, amicizia e presenza».