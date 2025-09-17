Incendio in una villetta di Caravate

È scoppiato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre un incendio in un’abitazione di Caravate, nella zona alle spalle del cementificio, al confine con Gemonio, in via Aldo Moro.

Un grossa colonna di fumo si è alzata dall’abitazione intorno alle 16.30 da quello che sembra essere un incendio scoppiate nelle pertinenze di una villetta.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, allertati attraverso il numero unico di emergenza 112. Un’ambulanza della Croce Rossa Italiana ha raggiunto l’abitazione, ma fortunatamente al momento non si registrano feriti.

Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, presenti con almeno tre mezzi, tra cui un’autobotte. I pompieri sono al lavoro per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza la zona.