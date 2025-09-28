Varese News

Varese Laghi

Incidente in tarda serata a Besozzo, soccorsi ragazzi e ragazze giovanissimi

Ambulanze, elisoccorso e vigili del fuoco mobilitati in forze per un ribaltamento avvenuto in via Lago

vigili del fuoco notte

Auto ribaltata a Besozzo, con ben cinque persone soccorse e l’intervento con diversi mezzi.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 di sera a Besozzo in via Lago, che scende dal paese verso il cotonificio: il sistema Areu 118 ha attivato i soccorsi in “codice rosso” facendo intervenire ben quattro ambulanze della Croce Rossa (arrivate da Varese, Gavirate e Gallarate), un’automedica e l’elisoccorso.

Le persone soccorse sono ragazzi giovanissimi, un ragazzo e quattro ragazze tra i 14 e i 20 anni. Sono rimasti feriti ma per fortuna nessuno alla fine è risultato pericolo di vita: sono stati trasferiti tutti in “codice giallo”, una parte verso l’ospedale di circolo di Varese, altri al Sant’Anna di Como e al piccolo ospedale di Cittiglio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo ribaltato. Le operazioni di soccorso hanno richiesto complessivamente oltre due ore.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.