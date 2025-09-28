Incidente in tarda serata a Besozzo, soccorsi ragazzi e ragazze giovanissimi

Auto ribaltata a Besozzo, con ben cinque persone soccorse e l’intervento con diversi mezzi.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 di sera a Besozzo in via Lago, che scende dal paese verso il cotonificio: il sistema Areu 118 ha attivato i soccorsi in “codice rosso” facendo intervenire ben quattro ambulanze della Croce Rossa (arrivate da Varese, Gavirate e Gallarate), un’automedica e l’elisoccorso.

Le persone soccorse sono ragazzi giovanissimi, un ragazzo e quattro ragazze tra i 14 e i 20 anni. Sono rimasti feriti ma per fortuna nessuno alla fine è risultato pericolo di vita: sono stati trasferiti tutti in “codice giallo”, una parte verso l’ospedale di circolo di Varese, altri al Sant’Anna di Como e al piccolo ospedale di Cittiglio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo ribaltato. Le operazioni di soccorso hanno richiesto complessivamente oltre due ore.