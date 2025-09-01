La Bruschera è in festa. Ad Angera un weekend con polenta, musica e dj

Un gruppo che conta decine di volontari affiatati, buona cucina e tanta musica: settembre ad Angera si apre con uno degli appuntamenti più attesi: dal 5 al 7 il parco del rione ospiterà la Festa della Bruschera. Il programma parte venerdì 5 settembre con la gara podistica non competitiva La Bruschera in Corsa, organizzata in collaborazione con San Quirico Running: 6,5 km di percorso con partenza prevista alle ore 19.30. Già dalle 19.00 aprirà lo stand gastronomico, con un ricco menù che spazia dalle salamelle alla polenta con bruscitt e zola, passando per pesce spada, costine e straccetti di pollo fritto. Alle 21 la serata si accenderà con la musica del gruppo I Girasoli, protagonisti della serata danzante.

Sabato 6 settembre, a partire dalle 19.00, spazio ancora alla cucina tradizionale con lo stand gastronomico e, dalle 21.00, una serata tutta da ballare: sul palco DJ Jordan, DJ Matteo e Voice Karma, con la festa a tema “Back to the 90’s Party”, un tuffo nelle hit indimenticabili degli anni Novanta.

La manifestazione si chiuderà domenica 7 settembre con doppio appuntamento gastronomico: apertura dello stand alle 12.00 per il pranzo e alle 19.00 per la cena. Dalle 21.00, gran finale con la serata danzante dell’orchestra Luciana Band, che accompagnerà il pubblico per tutta la serata.

L’evento è organizzato dall’associazione Amici della Bruschera con il patrocinio del Comune.