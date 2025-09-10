Maltempo: a Mercallo crolla il muro di un’abitazione sulla strada

Il maltempo che ha investito la provincia di Varese la notte di martedì 9 settembre non ha risparmiato Mercallo. Intorno alle 23:15, le piogge intense hanno fatto crollare il muro di cinta di un’abitazione e le macerie hanno ricoperto la strada.

Galleria fotografica I danni del maltempo dopo le forti piogge di martedì notte sulla provincia di Varese 4 di 6

Strada bloccata e cittadini al lavoro

Dopo il crollo, sono subito intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la zona. Sul posto è intervenuta anche l’amministrazione comunale e il sindaco Andrea Tessarolo, per aiutare nei lavori e disporre le transenne per bloccare il traffico. I cittadini della zona sono al lavoro dal primo mattino per liberare la strada dalle macerie.

Nel crollo non è rimasto ferito nessuno, ma il fango ha completamente bloccato il traffico lungo via Garibaldi, in un tratto particolarmente trafficato del paese, visto che la strada serve un’area estesa di Mercallo, dove si trova anche un gruppo di condomini. Al mattino, gli abitanti sono stati quindi costretti a utilizzare una strada secondaria (a tratti sterrata) per lasciare il paese.

Problemi anche alle forniture d’acqua

Nella notte, un fulmine ha anche colpito il bacino, provocando problemi alla forniture d’acqua per una parte del paese, ma il funzionamento della rete è già stato ripristinato.