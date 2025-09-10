Tagli piante e strade allagate, oltre trenta interventi in provincia di Varese per il maltempo
Colpita soprattutto la zona di Sesto Calende e Vergiate. Nel Comasco diciannove persone evacuate a Blevio e sette a Torno, a titolo precauzionale (nella foto)
Alberi caduti e allagamenti: ancora una notte di lavoro da parte dei vigili del fuoco di Varese per il Maltempo. In tutto dal comando di via Legnani, nel capoluogo, fanno sapere che a causa delle forti piogge sono oltre trenta gli interventi di soccorso a cui i distaccamenti presenti sul territorio hanno dovuto far fronte.
In particolare la zona più colpita dal maltempo risulta quella intorno a Vergiate e Sesto Calende, zona basso Verbano. A Mercallo una strada è stata chiusa in via precauzionale.
LA PIOGGIA
Le centraline del centro geofisico prealpino di Varese segnano alti livelli di pioggia caduta per le ultime precipitazioni – per le quali era stata diramata un’allerta meteo di protezione civile – : oltre 71 millimetri di acqua scesa dalla mezzanotte di martedì rilevati dalla stazione di Varese, 77 da Campo dei Fiori, 58 in quella di ranco, sul Lago Maggiore.
Nel pomeriggio progressivo miglioramento a partire dal Piemonte con apertura di maggiori schiarite
NEL COMASCO
In relazione alle avverse condizioni meteo di questa notte sono circa 50 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai vigili del fuoco del comando di Como.
Si segnalano in particolare diciannove persone evacuate a Blevio e sette a Torno, a titolo precauzionale.
La SP Lariana è stata interdetta al transito nel comune di Blevio
TAG ARTICOLO
