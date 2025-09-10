Varese News

Lombardia

Tagli piante e strade allagate, oltre trenta interventi in provincia di Varese per il maltempo

Colpita soprattutto la zona di Sesto Calende e Vergiate. Nel Comasco diciannove persone evacuate a Blevio e sette a Torno, a titolo precauzionale (nella foto)

Generico 08 Sep 2025

Alberi caduti e allagamenti: ancora una notte di lavoro da parte dei vigili del fuoco di Varese per il Maltempo. In tutto dal comando di via Legnani, nel capoluogo, fanno sapere che a causa delle forti piogge sono oltre trenta gli interventi di soccorso a cui i distaccamenti presenti sul territorio hanno dovuto far fronte.

In particolare la zona più colpita dal maltempo risulta quella intorno a Vergiate e Sesto Calende, zona basso Verbano. A Mercallo una strada è stata chiusa in via precauzionale.

LA PIOGGIA

Le centraline del centro geofisico prealpino di Varese segnano alti livelli di pioggia caduta per le ultime precipitazioni – per le quali era stata diramata un’allerta meteo di protezione civile – : oltre 71 millimetri di acqua scesa dalla mezzanotte di martedì rilevati dalla stazione di Varese, 77 da Campo dei Fiori, 58 in quella di ranco, sul Lago Maggiore.
Nel pomeriggio progressivo miglioramento a partire dal Piemonte con apertura di maggiori schiarite

NEL COMASCO

In relazione alle avverse condizioni meteo di questa notte sono circa 50 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai vigili del fuoco del comando di Como.
Si segnalano in particolare diciannove persone evacuate a Blevio e sette a Torno, a titolo precauzionale.

La SP Lariana è stata interdetta al transito nel comune di Blevio

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.