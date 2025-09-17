Varese News

Economia

Negozi e capannoni vendesi: sconti a doppia cifra. Il mercato premia chi compra

A muoversi sono soprattutto investitori attratti da rendimenti annui lordi vicini al 10% e dalla possibilità, dove è consentito, di riconversione in residenziale

varie

Comprare un immobile a uso non residenziale oggi significa poter contare su sconti medi a doppia cifra. Dall’ufficio al capannone, passando per negozi e laboratori, il margine di trattativa resta elevato, soprattutto per le soluzioni usate o in posizioni secondarie.
È quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa relative al secondo semestre 2024, che confermano un mercato dinamico e in evoluzione, dove investitori e imprese si muovono con obiettivi differenti ma accomunati dalla ricerca di opportunità.
Nel comparto degli uffici lo sconto medio si attesta all’11,1%, in linea con il 10,5% registrato un anno fa. A guidare la domanda sono in prevalenza investitori interessati a operazioni di cambio d’uso verso il residenziale, ma non mancano i professionisti con attività consolidate che scelgono di acquistare l’immobile.
Cresce anche l’attenzione verso le nuove costruzioni, in particolare quelle che garantiscono efficienza energetica.
Molto vivace il mercato dei capannoni, spinto dalla logistica e dalla necessità di spazi produttivi. L’offerta di immobili di nuova realizzazione è ridotta e molti operatori si orientano su soluzioni usate, talvolta in posizioni non prime. In questo segmento lo sconto medio scende al 10%, rispetto all’11,3% del 2023. Anche i negozi mostrano un calo della scontistica, che passa dal 14% all’11,4%. A muoversi sono soprattutto investitori attratti da rendimenti annui lordi vicini al 10% e dalla possibilità, laddove consentito, di riconversione in residenziale.
Per i laboratori, acquistati principalmente da imprenditori artigiani, il margine di trattativa resta elevato, con una media del 12,8%, la più alta tra le tipologie analizzate.
Sconti medi per tipologia (II semestre 2024) negozi: -11,4% , laboratori: -12,8% capannoni: -10% Uffici: -11,1% (Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa)

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.