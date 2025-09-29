Rockabilly e sapori bavaresi: a Masnago un inizio di ottobre tra musica, birra e divertimento

Una serata di pura energia rockabilly e sapori bavaresi attende il pubblico al ristorante Al Posto Giusto di Masnago, in via Giovanni Amendola 7.

Sul palco giovedì 3 ottobre alle ore 21.00 salirà il trio Stick Hats, con la loro carica musicale dal sound anni ’50, per accompagnare l’Oktoberfest varesina, in programma dal 2 al 5 ottobre.

Musica dal vivo con gli Stick Hats

Il gruppo Stick Hats Trio propone un repertorio rockabilly travolgente, con sonorità che richiamano le atmosfere vintage americane. Un concerto pensato per far ballare e coinvolgere il pubblico, tra contrabbasso, chitarre e ritmi serrati. Il live si inserisce perfettamente nel contesto dell’Oktoberfest del locale, un appuntamento ormai atteso dagli amanti della birra e della buona cucina.

L’Oktoberfest di Masnago: birra, cucina e atmosfera

L’evento, organizzato dal circolo Al Posto Giusto, propone per quattro giorni, dal 2 al 5 ottobre, un tuffo nell’autentico spirito bavarese. Sarà possibile gustare birra Spaten in promozione (la seconda a soli 2 euro) e un menù ricco di piatti tipici.

Tra le proposte in cucina:

Il Bavarese: speck, bresaola, bratwurst, insalata di cavolo rosso, crauti, senape e brezel

Specialità calde: patatine e würstel, canederli allo speck ripassati al burro, stinco alla birra con crauti e senape, bratwurst con crauti, wienerschnitzel con purè, costine di maiale

Dolce della casa: il Birramisù, variante del tiramisù con un tocco di birra

L’appuntamento è al ristorante “Al Posto Giusto” di Varese, in via Amendola 7. Per prenotazioni e dettagli sul menù è possibile rivolgersi alla pagina social del ristorante o contattare il numero dedicato 375 8865600 (Cellulare e Whatsapp).

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM