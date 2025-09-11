Schianto tra auto e moto a Leggiuno: ferito un uomo, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale questa mattina, giovedì 11 settembre, in via Brughieretta, a Leggiuno, nella frazione di Reno. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto e una moto.

Secondo quanto riportato dai soccorsi, l’unico ferito è un uomo di 56 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Luino per i rilievi e la gestione della viabilità.

La centrale operativa Soreu dei Laghi ha disposto l’intervento dell’elisoccorso e di un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate. L’uomo è stato soccorso in codice giallo, indice di condizioni serie ma non critiche.