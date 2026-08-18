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Pompa guasta, a Leggiuno arriva l’elicottero

Per evitare disagi alla cittadinanza, Alfa - con la preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale - ha eseguito un intervento di emergenza per garantire il funzionamento della presa a lago

Una pompa della presa a lago di Leggiuno si è guastata a pochi giorni dal Ferragosto. Per evitare disagi alla cittadinanza e possibili riduzioni delle portate, Alfa è intervenuta con un’operazione d’emergenza che ha richiesto anche l’utilizzo di un elicottero.

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Pompa guasta, a Leggiuno arriva l’elicottero 4 di 5
Generico 17 Aug 2026
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IL DETTAGLIO
La presa a lago di Leggiuno, che alimenta l’acquedotto comunale, è una infrastruttura strategica per il territorio. L’impianto, recentemente interessato da un importante intervento di riqualificazione, consente di captare l’acqua del Lago Maggiore, che viene successivamente sottoposta ai necessari trattamenti e controlli prima di essere immessa nella rete dell’acquedotto.

Proprio per garantire la continuità del servizio, quando una delle pompe si è guastata, Alfa ha scelto di intervenire immediatamente, organizzando una sostituzione in emergenza. L’operazione ha richiesto il trasporto della nuova pompa direttamente in elicottero. Grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Leggiuno, è stato messo a disposizione il campo sportivo, utilizzato come area per l’atterraggio e per le operazioni necessarie alla movimentazione dell’apparecchiatura.

Generico 17 Aug 2026

L’INTERVENTO
Da qui è partita una giornata di lavoro particolarmente impegnativa: la pompa è stata calata dall’elicottero e successivamente installata dai tecnici, che hanno completato la sostituzione dell’apparecchiatura.

Un intervento complesso, reso ancora più faticoso dalle temperature eccezionalmente elevate di questa estate, ma portato a termine con successo. La nuova pompa è stata installata e l’intervento si è concluso perfettamente, permettendo di mantenere in efficienza la presa a lago e, soprattutto, di evitare che il guasto potesse tradursi in disagi per i cittadini proprio nei giorni di Ferragosto.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026
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