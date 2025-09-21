Sconfitta amara per la Castellanzese: la Folgore Caratese vince 2-1

La Castellanzese torna da Carate Brianza con una sconfitta amara per 2-1 contro la Folgore Caratese. I biancazzurri – che con questa vittoria restano a punteggio pieno da soli al comando del Girone A – sono passati in vantaggio al 10’ con Forchignone. La risposta dei neroverdi è arrivata al 39’ con il primo gol stagionale di Chessa, bravo a sfruttare un lancio in profondità di Oleoni. La squadra ospite ha tenuto bene il campo e ha creato diverse occasioni per ribaltare il risultato. Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)

Nella ripresa la partita si è accesa: la Folgore è rimasta in dieci uomini al 23’ per l’espulsione di Pereira, ma nonostante l’inferiorità numerica è riuscita a ritrovare il vantaggio al 44’ grazie a una punizione di Samotti che ha sorpreso Poli. Nel finale concitato, è arrivato anche il rosso diretto per Lipari, che ha lasciato i biancazzurri addirittura in nove uomini.

Nonostante il forcing conclusivo, la Castellanzese non è riuscita a concretizzare le occasioni create e ha dovuto incassare una sconfitta che lascia comunque buone sensazioni sul piano del gioco e della prestazione. La squadra ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, ma dovrà trovare più cinismo sotto porta per trasformare le opportunità in punti.

Amaro anche il commento finale di mister Ivan Del Prato: «C’è grande rammarico perché avremmo meritato di più e c’è da rivedere anche l’episodio del gol del 2-1, in particolare la punizione. La squadra però ha fatto una buonissima prestazione. Difficile tornare a casa con una sconfitta così ma penso che abbiamo dimostrato di giocare bene».

TABELLINO

FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE 2–1 (1-1)

RETI: 8’ pt Forchignone (FC), 39’ pt Chessa (C), 44’ st Samotti (FC)

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Salvalaggio; Masi, Samotti, Aprile (41’ pt Grosso), Santarpia; Piantoni, Castellano, Tessitori (15’ st Campani); Gambino (42’ st Muzio), Binous (15’ st Pereira), Forchignone (29’ st Lipari). A disposizione: Spada, Cugnata, Pandullo, Fusco. Allenatore: Nicola Belmonte

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Airaghi (37’ st Guerrisi), Gritti (21’ st Robbiati), Tordini; Boccadamo, Vernocchi (29’ st Foglio), Lacchini, Castelletto, Oleoni (25’ st Micheri); Chessa, Colombo (21’ st Merkaj). A disposizione: Frigerio, Selmo, Giuliani, Rusconi. Allenatore: Ivan Del Prato

ARBITRO: Stefano Selva di Alghero; assistenti Simone Pretto di Vicenza e Davide Cavallaro di Rovigo

AMMONITI: 34’ pt Gambino (FC), 37’ pt Boccadamo (C), 44’ pt Lacchini (C)

ESPULSI: 23’ st Pereira (FC) per gioco scorretto, 43’ st Carnevale (vice allenatore FC), 49’ st Lipari (FC) per proteste

RECUPERO: 3’ + 5’

SERIE D GIRONE B – III GIORNATA

Sabato 20 settembre: Brusaporto – Villa Valle rinviata; Caldiero – Casatese Merate 1-1; Virtus CBG – Scanzorosciate 2-0.

Domenica 21 settembre: Breno – Leon 2-2; Folgore Caratese – Castellanzese 2-1; Milan Futuro – ChievoVerona 3-2; Sondrio – Varesina 0-2; Oltrepò – Pavia 0-1; Real Calepina – Vogherese 2-2.

Classifica: Folgore Caratese 9; Milan Futuro 7; ChievoVerona 6; Caldiero, Virtus CBG, Oltrepò 5; Real Calepina 4; Villa Valle*, Varesina, Leon, Breno, Brusaporto*, Scanzorosciate, Pavia 3; Vogherese, Castellanzese, Casatese Merate 2; Sondrio 0.

*= 1 punto di penalizzazione **= una gara in meno