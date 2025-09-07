Serie D, Varesina sconfitta all’esordio, la Castellanzese pareggia a Breno

Nella giornata di domenica 7 settembre è andata in scena la prima giornata del campionato di Serie D con protagoniste Varesina e Castellanzese (il Varese ha anticipato a sabato e vinto in trasferta con l’Imperia). La squadra di mister Marco Spilli ha iniziato con un passo falso sul campo della Folgore Caratese, dove ha perso 2-1, mentre la Castellanzese ha pareggiato per 0-0 a Breno. La prima giornata del Girone B si è aperta nella giornata di sabato 6 settembre con la vittoria in extremis del Chievo per 2-1 sullo Scanzorosciate.

Folgore Caratese – Varesina 2-1



La Sportitalia Arena si conferma un tabù per le Fenici che anche in questa occasione sono uscite senza punti, per il terzo anno consecutivo. I momenti decisivi della gara sono stati sicuramente i minuti iniziali dei due tempi, perché allo scoccare del primo quarto d’ora Giovanni Gambino ha sbloccato il risultato in favore dei padroni di casa. L’attaccante 21enne arrivato in estate dalla Vis Pesaro ha messo a segno un’altra rete al 5’ della ripresa.

La Varesina ha provato a reagire e al 25’ del secondo tempo è riuscita a riaprire la gara, grazie al gol di Caverzasi, il primo in rossoblù per il difensore ex Pro Sesto. Le Fenici non sono riuscite a dare seguito alla rimonta e la partita si è chiusa con il punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa.

FOLGORE CARATESE – VARESINA 2-1 (1-0)



MARCATORI: 15’ pt Gambino, 5’ st Gambino, 25’ st Caverzasi

F. CARATESE (4-3-3): Salvalaggio, Masi (12’ st Pandullo), Samotti, Aprile, Santarpia (12’ st Cugnata); Piantoni, Castellano, Pio Loco (37’ Campani); Gambino (30’ st Lipari), Aziz (23’ st Pereira), Forchignone. A disp.: Spada, Grosso, Muzio, Tessitori. All: Nicola Belmonte

VARESINA (4-3-3): Lorenzi, Miconi (40 ‘ st Grassi), Caverzasi 6, Pirola (14’ st Loeffen), Vaz; Ghioldi (14’ st Baud Banaga), Grieco, Rosa (14’ st Valisena); Sassi, Guri, Cum (1’ st Larhrib). A disp.: Bovi, Chiesa, Ornaghi, Testa. All: Marco Spilli

ARBITRO: Thomas Manzini di Verona (Targa e Popovic)

NOTE. Ammoniti: Castellano (F), Santarpia (F), Masi (F), Pirola (V), Caverzasi (V), Loeffen (V). Angoli: 1-2. Recupero: 1’+ 5’.

Breno – Castellanzese 0-0

Allo stadio comunale Tassara di Breno i neroverdi hanno rimediato un ottimo punto. Le due squadre hanno giocato bene un tempo a testa, con i padroni di casa che si sono fatti vedere in avanti con maggior convinzione nella prima frazione: le occasioni importanti sono capitate sulla testa di Bigolin e sui piedi di Canonici, in entrambi i casi sono stati tempestivi gli interventi di Tordini e Oleoni, che hanno evitato il peggio per la formazione di mister Ivan Del Prato. Nella ripresa è Merkaj il più pericoloso, la cui conclusione è terminata di poco fuori. Questo è il quinto pareggio su cinque partite tra Breno e Castellanzese.

BRENO – CASTELLANZESE 0–0 (0-0)



BRENO (4-4-2): Grasso; Barcella, Tagliani, Bigolin, Lorini; Canonici, Papa, Valsecchi, Randazzo (38’ st Senatore); Valenti (30’ st Baldelli), Castelli. A disposizione: Braga, Servalli, Pezzutti, Cretti, Berna, Giorgi, Tosi. Allenatore: Davide Bersi

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Rusconi, Gritti, Tordini; Boccadamo, Castelletto (14’ st Lacchini), Vernocchi (32’ st Foglio), Giuliani (26’ st Selmo), Oleoni (35’ st Airaghi); Chessa, Colombo (14’ st Merkaj). A disposizione: Miglierina, Robbiati, Micheri, Guerrisi. Allenatore: Ivan Del Prato

ARBITRO: Francesco Zaccheria di Legnago; assistenti Axel Mastroianni di Mantova e Elia Sanneris di Mantova

NOTE. Ammoniti: 45’ pt Castelletto (C), 28’ st Vernocchi (C), 48’ st Bersi (allenatore Breno). Recupero: 2′ + 4′.

1° GIORNATA – GIRONE B, SERIE D



RISULTATI: Chievo – Scanzorosciate 2-1, BRENO – CASTELLANZESE 0-0, Caldiero – Pavia 3-0, CARATESE – VARESINA 2-1, Sondrio – Brusaporto 1-2, Oltrepò – Vogherese 1-0, Real Calepina – Villa Valle 1-3, Virtus CBG – Casatese 1-1, Milan Futuro – Leon (17/09).

CLASSIFICA: Caldiero, Villa Valle, Brusaporto, Chievo, Caratese 3, Oltrepò** 2, Casatese, Virtus CBG, Breno e CASTELLANZESE 1, Leon*, Milan Futuro*, Sondrio, Scanzorosciate, VARESINA, Vogherese, Real Calepina e Pavia 0.

**= 1 punto di penalizzazione

*= una partita in meno