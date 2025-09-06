Il Varese esce alla distanza e batte in rimonta l’Imperia (1-3)

Il Varese si sintonizza sulla BBC e porta a casa i primi tre punti della stagione, vincendo all’esordio in trasferta 1-3 contro l’Imperia. Bugli, Barzotti, Cogliati in ordine di schieramento sono gli uomini decisivi per i biancorossi che dopo essere andati sotto nel punteggio in avvio di gara, sono abili a ricostruire gioco e risultato.

Non una prova scintillante, specie nel primo tempo, quella degli uomini di Ciceri che pagano qualche incertezza in difesa – specie in uscita dall’area dove si vedono troppe imprecisioni – ma che con il passare dei minuti diventano più concreti e solidi un po’ a tutto campo. Se il portiere Bugli è determinante a mantenere l’1-1 nella prima frazione, i due bomber portano a casa il bottino pesante.

Cogliati è l’uomo del volume: fallo da rigore guadagnato, rete da cineteca, zampata a sfiorare il tris sfruttando le incertezze altrui. Barzotti quello del cinismo: penalty perfetto, deviazione vincente a inizio recupero a placcare in via definitiva le speranze dei liguri che – per essere squadra costruita in corsa e in ritardo – hanno comunque disputato una buona partita con diverse individualità interessanti.

Ma alla fine, specie in questo momento della stagione, chi è più solido si porta a casa la posta in palio e sull’arco dei 90′ la squadra di Ciceri è apparsa più continua e concreta. Un buon inizio, quindi, a spazzar via il ricordo del KO dal dischetto in coppa e a dare fiducia a un undici biancorosso che domenica prossima si presenterà per la prima volta al “Franco Ossola” portando in dote tre punti, con l’obiettivo di raddoppiarli subito, contro il Chisola.

CALCIO D’INIZIO

Il Varese si schiera con il suo 4-3-3 con Barzotti a fare la punta centrale affiancato da Guerini e Cogliati. Padroni di casa in campo con schieramento simile, anche se i nerazzurri (in panchina Biffi al posto dello squalificato Riolfo) mettono Insolito dietro alle due punte, Khalifi e Busato.

Si gioca a Lavagna su un sintetico in ottime condizioni e sotto un cielo sereno nel quale salgono i cori dei tifosi biancorossi giunti in buon numero in Liguria.

IL PRIMO TEMPO

Dieci minuti di sterile superiorità biancorossa vengono cancellati dal gol, praticamente inatteso, dell’Imperia: cross dalla sinistra di Labonia lasciato troppo libero di calibrare e colpo di testa preciso di Busato che sovrasta Costante e batte l’incolpevole Bugli.

La reazione del Varese è timida e si spegne subito, quasi che il gol abbia tolto certezze alla truppa di Ciceri, ma come in precedenza quando l’inerzia pare di una squadra arriva il gol dell’altra.

A riaccendere i biancorossi è un gran destro da lontano di Palesi che si infrange sul palo: la palla ricade in area e Cogliati è abile ad anticipare Langata. Fallo del difensore (ammonito) e calcio di rigore che Barzotti trasforma con freddezza, mandando la palla dalla parte opposta rispetto al portiere Agostino.

Ristabilito l’1-1 la partita sale di tono anche se le occasioni migliori appartengono alla squadra di casa che – nel frattempo – perde Idaro sostituito da Piccinin. Il Varese però ha Bugli dalla sua: il portiere disinnesca di piede un tiro velenoso di Bresciani sul primo palo e poi respinge in tuffo un diagonale del solito Busato, salvando il risultato. Gli ospiti chiudono in avanti la frazione ma senza particolari occasioni da rete: si va al riposo sull’1-1.

LA RIPRESA

Ciceri (e Biffi dalla parte opposta) ricominciano senza ulteriori cambi e la partita procede in modo piuttosto equilibrato. Al 17′ il tecnico biancorosso varia la squadra innestando Marangon, Tentoni e Donarini: forze fresche anche se poi il raddoppio arriva da un titolarissimo come Cogliati. Scocca il 20′ e da azione d’angolo l’attaccante sbuca in area e inventa una mezza rovesciata tanto spettacolare quanto efficace per il 2-1 lombardo.

Il vantaggio ha come contrappasso la necessità di reggere e soffrire per Bruzzone e compagni, per qualche minuto schiacciati dall’Imperia alla ricerca del pareggio anche se è di nuovo Cogliati ad andare vicinissimo al tris, infilando un piede tra difensori e portiere liguri non impeccabili nella comunicazione. Palla che esce di poco.

L’Imperia allora riparte ma paradossalmente l’occasione principale arriva sul ribaltamento di fronte dopo una bella sortita del Varese: Costante mette una pezza sul tiro di Di Giosia mentre anche Conti prova a dar fastidio a Bugli e soci. In avvio di recupero però, la chiusura del conto: altra azione d’angolo per il Varese e stavolta è Barzotti da pochi passi a deviare in rete di testa: 1-3 e i canti della Curva Nord in trasferta accompagnano l’uscita dal campo con le tasche biancorosse piene di punti.

IMPERIA – VARESE 1-3 (1-1)

MARCATORI: Busato (I) al 10′ pt, Barzotti (V) su rig. al 22′ pt; Cogliati (V) al 20′ st, Barzotti (V) al 46′ st.

IMPERIA (4-3-1-2): Agostino, Labonia (Boccia dal 27′ st), Bresciani, Langata, Guida, Idaro (Piccinin dal 34′ pt), Insolito (Delmastro dal 27′ st), Anzalone (Conti dal 7′ st), Khelifi (Di Giosia dal 7′ st), Costantini, Busato. All. Biffi (Riolfo squalificato). A disposizione: Rossi, Del Bello, Freccero, Casagrande.

VARESE (4-3-3): Bugli; Secondo (Marangon dal 17′ st), Costante, Bruzzone, Berbenni (Donarini dal 17′ st); Malinverno, De Ponti (Tentoni dal 17′ st), Palesi; Guerini, Barzotti (Pliscovaz dal 49′ st), Cogliati. All. Ciceri. A disp.: Mandracchia, Sassudelli, Beretta, Qeros, Barbaro. All. Ciceri.

ARBITRO: Paolo Isoardi di Cuneo (Muca di Alessandria e Pongan di Biella)

NOTE. Giornata soleggiata, campo in sintetico in perfette condizioni. Ammoniti: Langata, Khelifi, Costantini. Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 2′ e 5′.