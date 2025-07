Anche il Drago 150 da Malpensa per le ricerche di un escursionista disperso a Breno

Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca per rintracciare un escursionista disperso nella zona del Corno del Blumone, in località Croce Domini, nel comune di Breno in provincia di Brescia. Il giovane, un uomo di classe 1993 e residente a Chiari (BS), non ha fatto rientro a casa dopo aver intrapreso un’escursione.

L’allarme è stato lanciato nella serata di ieri e da allora sono scattate le operazioni di ricerca, coordinate dal Centro di Coordinamento dei Soccorsi allestito presso il rifugio Bazzena. Nella notte, sono intervenuti gli specialisti del nucleo IMSI Catcher della Direzione Regionale Lombardia, supportati dal nucleo SAPR (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e dai tecnici TAS (Topografia Applicata al Soccorso).

Nella giornata odierna è stato impiegato anche l’elicottero “Drago 150” del Reparto Volo Lombardia, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco territoriali. Nonostante gli intensi sforzi, le ricerche non hanno ancora dato esito positivo. Al calar del sole, le operazioni sono state sospese per motivi di sicurezza, ma riprenderanno alle prime luci dell’alba di domani.

Alle operazioni partecipano anche i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i tecnici del CNSAS. Si continua a sperare in una rapida conclusione positiva delle ricerche.