La Varesina non si sblocca: 1-1 a Breno

La Varesina torna a casa da Breno con un punto. Nella parte iniziale del primo tempo parte meglio la squadra di casa che nei primi venti minuti si è fatta vedere per tre volte dalle parti di Macchi, mentre nel finale sono state le Fenici a calciare in porta con Gasparri, Ghioldi e Mauri. Nel secondo tempo è successo tutto in tre minuti con la squadra di casa che al 19’ si è portata in vantaggio grazie ad un gol di Minessi e al 21’ è arrivata la risposta immediata da parte dei rossoblù che hanno trovato la via del definitivo 1-1 con il capitano Marco Gasparri. La Varesina continua il digiuno di vittorie e in classifica è stata agganciata a quota 38 dalla Pro Palazzolo che ha piegato il Desenzano, grazie al gol dell’ex Alberto Paloschi. In vetta l’Ospitaletto ne ha approfittato sbancando lo stadio Comunale di Magenta con un secco 2-0. Gli Orange sono ora a quota 50 punti a +6 sul Desenzano e a +12 sulle Fenici.

Fischio d’inizio

Il Breno scende in campo con un 4-3-2-1 che prevede Delvecchio a difesa della porta, Randazzo, Suardi, Tagliani e Gussago in difesa, i tre centrocampisti sono Cretti, Bertoni e Cristini. Alle spalle di Sorrentino e Minessi gioca Guerini. La Varesina risponde con il canonico 4-2-3-1 che prevede Macchi tra i pali, in difesa ci sono Miconi, Cosentino, Mapelli e Giorgi, il tandem in mediana è composto da Guidetti e Gianola. A sostegno di Bertoli ci sono Ghioldi, Mauri e Gasparri. L’arbitro è il signor Andrea Santeramo di Monza coadiuvato da Alessandro Pascoli di Macerata e Emanuel Amorello di Pesaro.

Primo tempo

Il primo pericolo della partita lo crea Guerini che dal limite dell’area calcia, ma non trova lo specchio della porta. Al 10’ ancora Guerini pericoloso con un altro tiro questa volta con il destro che ancora una volta termina alto. Dieci minuti più tardi è Minessi a tentare la fortuna, ma anche il suo tentativo termina sul fondo. La Varesina si fa vedere al 28’ con Gasparri che ci prova col mancino, ma il suo tentativo viene murato dalla difesa granata. Le Fenici tornano in avanti al 39’ con Ghioldi che calcia di destro e manca il bersaglio, stessa sorte per Mauri che all’ultimo secondo del primo tempo calcia a giro, ma non trova la porta. I primi 45 minuti si concludono senza recupero con le due squadre che vanno al riposo sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Il primo pericolo della ripresa viene creato dai granata, dopo otto minuti, quando Macchi risolve un batti e ribatti in area, bloccando il pallone. La Varesina si fa vedere in avanti con un tiro-cross di Ghioldi che viene smanacciato da Delvecchio. Sempre le Fenici al 10’ sono pericolose con un colpo di testa di Cosentino terminato alto sopra alla traversa. Al 13’ i padroni di casa ci provano con Bertoni, il cui tentativo termina alto. Al 16’ la squadra di casa reclama per un presunto fallo di mano di Cosentino in area non ravvisato dal direttore di gara che lascia proseguire. Al 19’ il Breno sblocca il risultato grazie ad un tap-in vincente di Minessi. La risposta della Varesina però arriva già al 21’ quando Gasparri mette a segno il gol del pareggio. Successivamente Minessi ci prova prima col sinistro e poi con un piazzato, ma in entrambe le occasioni non inquadra lo specchio della porta. L’ultima occasione della gara è di Verzeni che prova anche lui a piazzarla, ma Macchi salva. Al termine dei 6 minuti di recupero si chiude l’incontro con il risultato di 1-1.