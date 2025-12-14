Brutto stop della Varesina, il Breno vince 2-0

La Varesina rimedia un brutto ko nella trasferta di Breno, con i padroni di casa che si impongono per 2-0. Le Fenici disputano un buon primo tempo, collezionando le migliori occasioni per passare in vantaggio, in particolare con Costantino e Vaz. In avvio di ripresa Costantino e Miconi sfiorano il gol dell’1-0, ma entrambi vengono fermati da due ottimi interventi del portiere di casa Grasso. Poco dopo l’ora di gioco a sbloccare il punteggio sono i ragazzi di mister Davide Bersi, grazie a un gol di Randazzo, autore di una splendida giocata. La Varesina, dopo aver subito lo svantaggio, accusa il colpo e non riesce a creare i presupposti per riacciuffare il risultato. In pieno recupero i bresciani trovano anche il raddoppio con un bel contropiede condotto da Bithene e finalizzato da Canonici, per il definitivo 2-0. La squadra di mister Marco Spilli con questa sconfitta, la seconda consecutiva, scivola al terzultimo posto in virtù del successo della Vogherese a Caldiero Terme (2-1) e al pareggio della Real Calepina con la Nuova Sondrio (1-1). Il Breno invece aggancia la Castellanzese a 21 e si porta a +4 sui playout.

Fischio d’inizio

Il Breno inizia con il 4-3-3 con Grasso in porta, davanti a lui giocano Barcella, Tagliani, Bigolin e Lorini, in mezzo ci sono Valsecchi, Papa e Cretti. In avanti spazio per il tridente composto da Randazzo, Castelli e Bithene. La Varesina risponde cin un 4-2-3-1 con Lorenzi tra i pali, in difesa ci sono Pirola, Alari, Cavalli e Vaz, in mediana Grieco e Andreoli, sulla trequarti spazio a Miconi, Guri e Larhrib alle spalle di Costantino. Il direttore di gara e Luca Tuderti di Reggio Emilia ed è assistito da Andrea Zanichelli e Marco Pedrinazzi entrambi di Legnano.

Primo tempo

I rossoblù partono forte con un tentativo di Grieco dalla distanza, terminato alto. La prima importante occasione arriva al 20’ con Guri che mette un bel traversone per per Costantino che colpisce il pallone in spaccata, costringendo Grasso ad una bella parata. Alla mezz’ora ci prova ancora Grieco con un colpo di testa che finisce tra le braccia del portiere del Breno. Una decina di minuti più tardi le Fenici vanno vicine al vantaggio: tiro di Costantino respinto da Grasso sui piedi di Larhrib, che però spara alto. La prima frazione si chiude senza recupero sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Dopo tre minuti Costantino va vicino al gol con un colpo di testa da centro area deviato da Grasso in calcio d’angolo. All’11’ Miconi calcia a botta sicura, ma Bigolin si immola ed impedisce al pallone di raggiungere lo specchio della porta. Qualche secondo dopo Costantino, dopo un grande lavoro. riesce a premiare l’inserimento di Miconi il cui tiro in diagonale viene respinto da Grasso. Al 17’ il Breno va in vantaggio con un gran gol di Randazzo: il numero undici parte dalla fascia destra, si accentra superando Vaz e Sassi e con un preciso colpo da biliardo insacca alla destra di Lorenzi, che non può nulla. Dopo il gol subito la Varesina accusa il colpo e non riesce a reagire, se non con una conclusione al 41’ di Baud Banaga. A 2’ dalla fine colpo di testa di Senatore, su angolo battuto da Bithene, terminato fuori di poco. Al secondo dei cinque minuti di recupero il Breno trova il gol del 2-0 con Canonici che finalizza alla perfezione un bel contropiede guidato da Bithene e mette in cassaforte i tre punti per il Breno.

BRENO – VARESINA 2-0 (0-0)

Marcatori: 17’ st Randazzo, 45’+2’ st Canonici.

Breno (4-3-3): Grasso; Barcella (7’ st Pezzutti), Tagliani, Bigolin, Lorini; Valsecchi (20’ st Canonici), Papa, Cretti (33’ st Tosi); Randazzo, Castelli (39’ st Senatore), Bithene (45’+5’ st Faglia). A disp.: Braga, Bezati, Melnychuch, Berna. All. Davide Bersi

Varesina (4-2-3-1): Lorenzi; Pirola, Alari, Cavalli, Vaz; Andreoli (41’ st Valisena), Grieco (31’ st Rosa); Miconi (19’ st Baud Banaga), Guri (1’ st Sassi), Larhrib (29’ st Franzoni); Costantino. A disp.: Bovi, Chiesa, Ornaghi, Testa. All.: Marco Spilli

Arbitro: Luca Tuderti di Reggio Emilia (Zanichelli e Pedrinazzi)

Ammoniti: Guri, Cretti, Barcella, Tosi

Recupero: 0’+5’

Angoli: 3-4

RISULTATI 15° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

BRENO – VARESINA 2-0, Caldiero – Vogherese 1-2, Casatese – Scanzorosciate 1-1, Caratese – Brusaporto 1-1, MILAN FUTURO – CASTELLANZESE 3-1, Oltrepò – Villa Valle 1-2, Real Calepina – Sondrio 1-1, Virtus CGB – Pavia 1-1, Chievo – Leon (alle 17).

CLASSIFICA

Caratese 34, Brusaporto 31, Casatese e Chievo* 29, Milan Futuro 27, Villa Valle 26, Virtus CGB 24, CASTELLANZESE e Breno 21, Leon* 20, Caldiero e Oltrepò (-1) 19, Scanzorosciate 17, Real Calepina e Vogherese 14, VARESINA 13, Pavia 12, Sondrio 10.

*= una partita in meno