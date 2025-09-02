Sicurezza e sport, la replica del Team Vannacci–Vidoletti a Civati

Dopo le dichiarazioni dell’assessore di Varese Andrea Civati su Roberto Vannacci, arriva la risposta di Stefania Bardelli, portavoce del team.

«Rispondo all’assessore Civati, che sembra così preoccupato dai corsi di autodifesa che stiamo organizzando – esordisce Bardelli nella sua videorisposta -Perché li organizziamo? Perché i Varesini si sentono sempre meno sicuri nella loro città. L’incontro è andato a ruba, tutto esaurito in soli cinque giorni: un motivo ci sarà».

Bardelli concorda con Civati sul fatto che non bisogna innalzare muri ideologici e sottolinea l’importanza di incentivare lo sport, come indicato anche dal sindaco. Ma commenta: «Varese è la città dello sport, eppure vedo strutture sportive che purtroppo cadono a pezzi. Bisogna fare qualcosa».

Sul fronte del dibattito pubblico, Bardelli conferma l’arrivo di Roberto Vannacci a Varese nel prossimo novembre. «Molto volentieri come Team Vannacci–Vidoletti inviterò il sindaco Davide Galimberti a partecipare a questa conferenza stampa sul tema ‘remigrazione e sicurezza nella nostra città’».