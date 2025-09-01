Vizzola Ticino
Tornavento, Caproni e Ferno: un itinerario con Auser alla scoperta del territorio
L’appuntamento è per martedì 9 settembre 2025. Il percorso guidato toccherà i luoghi della Bonifica Caproni, un’importante opera idraulica legata alla storia industriale del Varesotto, la Roggia Molinara e il Mulino di Ferno. Ecco come prenotare
Una giornata all’aria aperta per conoscere il territorio e riscoprirne la memoria storica. È l’obiettivo dell’iniziativa “A partire dai luoghi della Bonifica Caproni verso il Mulino di Ferno”, organizzata da Auser Insieme Busto Arsizio per martedì 9 settembre 2025. Il ritrovo è previsto alle ore 10 a Vizzola Ticino, in via Locatelli, con termine intorno alle ore 15.
L’incontro è rivolto a chi desidera condividere una mattina insieme per conoscersi e riscoprire alcuni dei luoghi più significativi della bonifica storica del territorio.
Passeggiata culturale tra canali, archeologia industriale e paesaggi
Il percorso guidato toccherà i luoghi della Bonifica Caproni, un’importante opera idraulica legata alla storia industriale del Varesotto, la Roggia Molinara e il Mulino di Ferno, antica struttura che racconta l’intreccio tra territorio agricolo e trasformazioni produttive.
A metà giornata è prevista una sosta al centro Parco di Tornavento, dove i partecipanti potranno consumare un pranzo al sacco o, in alternativa, prenotare il “Piatto Auser” a libero contributo.
Come partecipare
È necessaria la prenotazione, che può essere effettuata telefonicamente o via mail. Per chi ha necessità di essere accompagnato, è possibile usufruire del servizio previo avviso, presentandosi presso la sede Auser alle ore 9.30.
Info utili
Ritrovo: Via A. Locatelli – Vizzola Ticino, ore 10
Durata: dalle 10 alle 15 circa
Tappe: Bonifica Caproni, Roggia Molinara, Mulino di Ferno, Parco di Tornavento
Pasto: pranzo al sacco o “Piatto Auser” a libero contributo
Prenotazioni: telefoniche o via email
Accompagnamento: disponibile su richiesta, con ritrovo in sede alle 9.30
Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
Telefono: 0331 320942
Email: auserbustoarsizio@gmail.com