Tornavento, Caproni e Ferno: un itinerario con Auser alla scoperta del territorio

L’appuntamento è per martedì 9 settembre 2025. Il percorso guidato toccherà i luoghi della Bonifica Caproni, un’importante opera idraulica legata alla storia industriale del Varesotto, la Roggia Molinara e il Mulino di Ferno. Ecco come prenotare

Una giornata all’aria aperta per conoscere il territorio e riscoprirne la memoria storica. È l’obiettivo dell’iniziativa “A partire dai luoghi della Bonifica Caproni verso il Mulino di Ferno”, organizzata da Auser Insieme Busto Arsizio per martedì 9 settembre 2025. Il ritrovo è previsto alle ore 10 a Vizzola Ticino, in via Locatelli, con termine intorno alle ore 15.

L’incontro è rivolto a chi desidera condividere una mattina insieme per conoscersi e riscoprire alcuni dei luoghi più significativi della bonifica storica del territorio.

Passeggiata culturale tra canali, archeologia industriale e paesaggi

Il percorso guidato toccherà i luoghi della Bonifica Caproni, un’importante opera idraulica legata alla storia industriale del Varesotto, la Roggia Molinara e il Mulino di Ferno, antica struttura che racconta l’intreccio tra territorio agricolo e trasformazioni produttive.

A metà giornata è prevista una sosta al centro Parco di Tornavento, dove i partecipanti potranno consumare un pranzo al sacco o, in alternativa, prenotare il “Piatto Auser” a libero contributo.

Come partecipare

È necessaria la prenotazione, che può essere effettuata telefonicamente o via mail. Per chi ha necessità di essere accompagnato, è possibile usufruire del servizio previo avviso, presentandosi presso la sede Auser alle ore 9.30.

Info utili

Ritrovo: Via A. Locatelli – Vizzola Ticino, ore 10

Durata: dalle 10 alle 15 circa

Tappe: Bonifica Caproni, Roggia Molinara, Mulino di Ferno, Parco di Tornavento

Pasto: pranzo al sacco o “Piatto Auser” a libero contributo

Prenotazioni: telefoniche o via email

Accompagnamento: disponibile su richiesta, con ritrovo in sede alle 9.30

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

Telefono: 0331 320942

Email: auserbustoarsizio@gmail.com