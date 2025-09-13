Varese, giovane nigeriano si fa arrestare per poter tornare a casa

Un piano insolito, ma studiato nei dettagli. È quello messo in atto da un giovane nigeriano residente a Varese che, da anni, desiderava rientrare nel suo Paese per riabbracciare la famiglia. Impossibilitato ad acquistare un biglietto aereo, ha deciso di forzare la mano alle istituzioni italiane, sfruttando la normativa che consente la conversione di una pena detentiva in espulsione.

Il ragazzo viveva regolarmente in un appartamento in affitto e aveva sempre lavorato. Negli ultimi mesi, però, la volontà di tornare in Nigeria era diventata un’urgenza. Così, nei giorni scorsi, ha preso una decisione drastica: è uscito di casa con nello zaino tutta la sostanza stupefacente che utilizzava per consumo personale, si è recato al bar della stazione di Varese e ha iniziato a fumare hashish in piena vista. La scena non è sfuggita agli agenti della Polfer, che lo hanno fermato e arrestato.

Questa mattina, davanti al giudice del Tribunale di Varese, il giovane è comparso per direttissima, assistito dall’avvocato Andrea Boni. La difesa ha spiegato chiaramente il contesto: l’imputato non aveva intenzione di delinquere, ma solo di forzare una condanna che gli consentisse di accedere alla procedura di espulsione. Il magistrato ha accolto la richiesta, applicando una pena minima di sei mesi di reclusione, subito convertita in espulsione dal territorio italiano.

Secondo quanto concordato, l’uomo sarà rimpatriato in Nigeria entro una quindicina di giorni. Una scelta paradossale ma efficace, che gli consentirà di tornare finalmente a casa, dove lo attende la famiglia.