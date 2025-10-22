A Materia una serata dedicata all’Alzheimer tra sport, solidarietà e consapevolezza
Lunedì 27 ottobre alle 21, un incontro aperto al pubblico con esperti, il Progetto Rughe di Gavirate e la Prosecco Marathon, unendo informazione e impegno solidale
Lunedì 27 ottobre, alle 21, Materia si prepara ad ospitare l’incontro “Camminando e correndo in squadra per l’Alzheimer”, un appuntamento pensato per unire informazione, solidarietà e sport.
La serata inizierà con un approfondimento sul tema dell’Alzheimer, durante il quale esperti del settore risponderanno alle domande del pubblico, condividendo conoscenze e esperienze per chi vive da vicino la malattia.
A seguire sarà presentato il Progetto Rughe di Gavirate, un’iniziativa che offre supporto concreto alle persone con Alzheimer e alle loro famiglie, creando occasioni di ascolto, inclusione e sostegno sul territorio.
Non mancherà lo sport: la serata parlerà anche della Prosecco Marathon, una corsa solidale che trasforma il movimento in un gesto concreto di raccolta fondi a favore della ricerca e delle associazioni che operano nel campo delle demenze. A moderare il giornalista Roberto Bof.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
