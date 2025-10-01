Varese News

A Varese StraWoman Humanitas Medical Care

Una giornata all’insegna di sport, musica, benessere psicofisico e solidarietà. L’appuntamento è alle ore 9.30 ai Giardini Estensi

StraWoman Humanitas Medical Care - Varese
Sport

05 Ottobre 2025

Domenica 5 ottobre 2025 torna la 15ª edizione di StraWoman, la corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne (aperta anche agli accompagnatori), per una giornata all’insegna di sport, musica, benessere psicofisico e solidarietà.

L’appuntamento è alle ore 9.30 ai Giardini Estensi: dopo il warm-up, si parte alle 10.30 per un percorso di 5 km. Per info e iscrizioni: www.strawoman.com

