Varese
A Varese StraWoman Humanitas Medical Care
Una giornata all’insegna di sport, musica, benessere psicofisico e solidarietà. L’appuntamento è alle ore 9.30 ai Giardini Estensi
Domenica 5 ottobre 2025 torna la 15ª edizione di StraWoman, la corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne (aperta anche agli accompagnatori), per una giornata all’insegna di sport, musica, benessere psicofisico e solidarietà.
L’appuntamento è alle ore 9.30 ai Giardini Estensi: dopo il warm-up, si parte alle 10.30 per un percorso di 5 km. Per info e iscrizioni: www.strawoman.com
1 Ottobre 2025