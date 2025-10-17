Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Agesp: “Allo sciopero ha aderito circa il 65% del personale”

"Si invitano i cittadini, qualora non venissero loro raccolti i sacchi e svuotati i bidoni entro la giornata odierna, a ritirarli ed esporli nuovamente nelle giornate corrispondenti"

La giornata di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, è stata segnata da una forte adesione allo sciopero generale nazionale del comparto di Igiene Ambientale, con significative ripercussioni sui servizi gestiti da AGESP nei comuni di Busto Arsizio, Fagnano Olona e Venegono Superiore.

AGESP ha comunicato che l’adesione tra i lavoratori del settore Igiene Ambientale, coinvolti nella raccolta porta a porta diurna e nello spazzamento stradale, è stata “decisamente elevata”, raggiungendo circa il 65% del personale operativo.

Considerando che una situazione analoga è attesa anche per l’attività di raccolta serale, l’azienda ha avvertito che si prevedono “disservizi nel servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti per l’intera giornata”.

Per gestire l’emergenza, AGESP ha rivolto un appello ai cittadini dei comuni serviti. Qualora i sacchi o i bidoni non venissero raccolti e svuotati entro la giornata odierna, i residenti sono invitati a ritirare i rifiuti esposti e a riposizionarli unicamente nelle giornate corrispondenti al successivo turno di raccolta delle rispettive frazioni, come indicato dal calendario.

AGESP ha comunque assicurato che i servizi minimi essenziali all’utenza sono garantiti, come stabilito dalla legge 146/90 e successive modifiche.

Pubblicato il 17 Ottobre 2025
