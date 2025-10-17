Agesp: “Allo sciopero ha aderito circa il 65% del personale”
"Si invitano i cittadini, qualora non venissero loro raccolti i sacchi e svuotati i bidoni entro la giornata odierna, a ritirarli ed esporli nuovamente nelle giornate corrispondenti"
La giornata di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, è stata segnata da una forte adesione allo sciopero generale nazionale del comparto di Igiene Ambientale, con significative ripercussioni sui servizi gestiti da AGESP nei comuni di Busto Arsizio, Fagnano Olona e Venegono Superiore.
AGESP ha comunicato che l’adesione tra i lavoratori del settore Igiene Ambientale, coinvolti nella raccolta porta a porta diurna e nello spazzamento stradale, è stata “decisamente elevata”, raggiungendo circa il 65% del personale operativo.
Considerando che una situazione analoga è attesa anche per l’attività di raccolta serale, l’azienda ha avvertito che si prevedono “disservizi nel servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti per l’intera giornata”.
Per gestire l’emergenza, AGESP ha rivolto un appello ai cittadini dei comuni serviti. Qualora i sacchi o i bidoni non venissero raccolti e svuotati entro la giornata odierna, i residenti sono invitati a ritirare i rifiuti esposti e a riposizionarli unicamente nelle giornate corrispondenti al successivo turno di raccolta delle rispettive frazioni, come indicato dal calendario.
AGESP ha comunque assicurato che i servizi minimi essenziali all’utenza sono garantiti, come stabilito dalla legge 146/90 e successive modifiche.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.