Aggressione nel centro di Samarate: ferito un uomo di 40 anni

Un uomo di 40 anni è rimasto vittima di un’aggressione a Samarate. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 26 ottobre. L’allarme è scattato qualche minuto dopo le 18 in via Roma. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con automedica e ambulanza e i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio. (foto: fermo immagine di parte di un video postato sul gruppo “Bacheca civica Samarate“)

La vittima, colpita al collo e all’addome con un’arma da taglio non è chiaro de un coltello o un coccio di bottiglia, è stata trasportata in ospedale a Busto Arsizio in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe venuta al culmine di una lite per motivi che vengono definiti futili. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica anche grazie ai video delle telecamere presenti nella zona. L’aggressore sarebbe fuggito.