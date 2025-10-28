Varese News

Al via un corso di lettura ad alta voce con Varese Corsi

Quattro lezioni da venerdì 7 novembre, dalle 20:00 alle 22:00. Aperte le iscrizioni

Varese Corsi 2025

La lettura ad alta voce è un gesto che unisce: trasforma le parole in emozioni, le frasi in immagini, e crea un filo invisibile tra chi legge e chi ascolta.

Varese Corsi propone un nuovo corso dedicato a quest’arte con il corso “Lettura a voce alta“, a partire da venerdì 7 novembre. Per quattro lezioni dalle 20:00 alle 22:00, presso le Aule e il Salone Motta a guidare i partecipanti sarà Betty Colombo.

Quattro lezioni alla scoperta della propria voce, per imparare a leggere in modo espressivo e autentico. Attraverso esercizi mirati su respirazione, ritmo e gestualità, i partecipanti impareranno a valorizzare testi di diversa natura, sperimentando l’uso consapevole del corpo e della voce come strumenti di comunicazione e presenza scenica.

Un’esperienza pensata per chi ama leggere e desidera dare più forza e intensità alle parole, trasformando ogni testo in un momento di incontro e condivisione.

Pubblicato il 28 Ottobre 2025
