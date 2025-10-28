Al via un corso di lettura ad alta voce con Varese Corsi
Quattro lezioni da venerdì 7 novembre, dalle 20:00 alle 22:00. Aperte le iscrizioni
La lettura ad alta voce è un gesto che unisce: trasforma le parole in emozioni, le frasi in immagini, e crea un filo invisibile tra chi legge e chi ascolta.
Varese Corsi propone un nuovo corso dedicato a quest’arte con il corso “Lettura a voce alta“, a partire da venerdì 7 novembre. Per quattro lezioni dalle 20:00 alle 22:00, presso le Aule e il Salone Motta a guidare i partecipanti sarà Betty Colombo.
Quattro lezioni alla scoperta della propria voce, per imparare a leggere in modo espressivo e autentico. Attraverso esercizi mirati su respirazione, ritmo e gestualità, i partecipanti impareranno a valorizzare testi di diversa natura, sperimentando l’uso consapevole del corpo e della voce come strumenti di comunicazione e presenza scenica.
Un’esperienza pensata per chi ama leggere e desidera dare più forza e intensità alle parole, trasformando ogni testo in un momento di incontro e condivisione.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.