Camion incastrato in centro a Varese
Il mezzo pesante, un autocarro bianco, non è riuscito a transitare nella strada stretta che collega Il mezzo pesante, un autocarro bianco, non è riuscito a transitare nella strada stretta che collega
Un camion è rimasto bloccato questa mattina, venerdì 24 ottobre, nel cuore del centro di Varese, nella zona compresa tra via Mozzoni e via Walder. Il mezzo pesante, un autocarro bianco, non è riuscito a transitare nella strada stretta che collega le due vie, a pochi passi dal tribunale di Varese e alle spalle delle ville Panza e Ponti.
Sul posto è intervenuta la polizia locale per gestire la situazione e regolare il traffico.
L’episodio mette in evidenza le difficoltà della presenza di mezzi pesanti nelle strade del centro storico, caratterizzate da carreggiate ridotte pensate per un traffico di dimensioni ben diverse da quelle attuali, e i problemi relativi alle indicazioni dei navigatori, non adatti a tutti i veicoli. La zona è particolarmente frequentata per la presenza di uffici pubblici e luoghi di turismo e cultura.
