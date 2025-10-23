Diario Nepalese 2025: Sulla cima del mondo
Il gruppo di varesini guidato da Ngima Sherpa atterra a Lukla e inizia il cammino nella Valle del Khumbu
Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa
Diario Nepalese 23/10/2025 – Sulla cima del mondo
Alle ore 15.45 il Team Nepal guidato da Ngima Sherpa, insieme ai portatori, centra l’obiettivo arrivando al Campo Base!
E’ stata una giornata estremamente faticosa, in alcuni punti abbiamo trovato neve e ghiaccio sul sentiero che rendeva difficoltoso avanzare. Per fortuna il cielo è stato limpido e ci ha permesso di ammirare tutti questi giganti innevati, con i loro crepacci, seraccate e ghiacciai azzurrissimi. La parte finale di questo trekking è molto gettonata e percepiamo da parte di tutti l’entusiasmo di arrivare sotto al grande sasso con l’enorme scritta “Everest Base Camp 5.364 mt.”
Appena arrivati ci abbracciamo ridiamo e spunta anche qualche lacrima di commozione. Sopra di noi Sua Maestà Everest si palesa nel cielo limpido.
Con grande stupore salendo di pochi metri la collina sopra il grande sasso non abbiamo visto nessuna tenda, non è stagione per le grandi ascensioni, quindi il ghiacciaio era completamente al naturale.
Rientriamo al nostro Buddha lodge ognuno con le proprie emozioni e pensieri e ci aspetta una bella dormita a 5.200 mt.
