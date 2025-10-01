Domenica 5 ottobre strade chiuse tra Bardello e Gavirate per il passaggio della Granfondo Tre Valli

Domenica 5 ottobre si disputa la 9° Gran fondo delle Tre Valli Varesine.

I comuni di Bardello con Malgesso e Bregano e Biandronno sollecitano i cittadini a considerare le chiusure di alcune vie che ci saranno in orari specifici della giornata di domenica.

La corsa non attraverserà l’abitato di Biandronno ma dalle ore 11:00 fino alle ore 16:30 circa la strada da Bardello in direzione Gavirate e Besozzo sarà chiusa al transito dei veicoli.

Tutti i veicoli che da Biandronno dovranno andare in direzione Gavirate o Besozzo saranno bloccati e fatti tornare in dietro.

In località Malgesso saranno chiuse, inoltre le seguenti vie: Industrie, Piave, Roma, Cavour, Bardello e la SP 35.

In località Bardello saranno chiuse le vie Masaccio (SP 35), XXV Aprile, Roma (SP 18)e Quaglia (SP 18)

Su queste strade la chiusura al traffico è dalle ore 11:15 fino a circa le 15:20.