EcoVerso r-ace 2025: il podio della sfida green dell’anno

La EcoVerso R-ACE è una gara diversa dal solito, dove non conta la velocità ma l'efficienza, la regolarità e il consumo minimo. Un format che unisce sportività e sostenibilità

Ecoverso 2025

Una bella mattinata, per una gara automobilistica fuori dall’ordinario, su un percorso di 60 chilometri lungo le strade che costeggiano i laghi varesini.

Si è concluda con un bel momento convinviale l’edizione 2025 della EcoVerso r-ace la sfida a colpi di risparmio energetico e guida sostenibile che si è svolta a Varese domenica 12 ottobre.

Il podio degli “eco-driver”

Quattro le categorie in gara, per le quali sono stati assegnati i primi tre posti.

Categoria Hybrid

1. Marco Giovannelli – Toyota Yaris Cross

2. Vincenzo Inserra – Toyota Auris TS

3. Oscar Mazzariol – Toyota Yaris.

Categoria Hybrid Pro

1. Marco Castaldi – Toyota Yaris Cros

2. Fabio Zorzi – Mazda 2

3. Vincenzo Speroni – Hyundai Kona

Categoria Electric

1. Stefania Radman – Hyundai Ioniq 5

2. Rudy Panizzi – Tesla Model 3

3. Luca Fiameni – Tesla Model 3

Categoria Electric Pro

1. Cesare Agnello – Volkswagen e-Up!

2. Alfredo Amontagna – Tesla Model 3

3. Tesla Model 3

Trenta gli equipaggi in gara, con presenze da tutto il Nord e Centro Italia: da Trento a Forlì, da Livorno a Treviso.

La EcoVerso R-ACE è una gara diversa dal solito, dove non conta la velocità ma l’efficienza, la regolarità e il consumo minimo. Un format che unisce sportività e sostenibilità e che ha visto coinvolti cittadini, giornalisti e appassionati di mobilità green.

Sostenibilità e convivialità

Dopo la competizione, i partecipanti si sono ritrovati per un momento di convivialità a Materia Spazio Libero, per la premiazione e il pranzo finale curato dagli insegnanti della scuola professionale Enaip di Busto Arsizio

Pubblicato il 12 Ottobre 2025
