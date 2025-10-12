EcoVerso r-ace 2025: il podio della sfida green dell’anno
La EcoVerso R-ACE è una gara diversa dal solito, dove non conta la velocità ma l'efficienza, la regolarità e il consumo minimo. Un format che unisce sportività e sostenibilità
Una bella mattinata, per una gara automobilistica fuori dall’ordinario, su un percorso di 60 chilometri lungo le strade che costeggiano i laghi varesini.
Si è concluda con un bel momento convinviale l’edizione 2025 della EcoVerso r-ace la sfida a colpi di risparmio energetico e guida sostenibile che si è svolta a Varese domenica 12 ottobre.
Il podio degli “eco-driver”
Quattro le categorie in gara, per le quali sono stati assegnati i primi tre posti.
Categoria Hybrid
1. Marco Giovannelli – Toyota Yaris Cross
2. Vincenzo Inserra – Toyota Auris TS
3. Oscar Mazzariol – Toyota Yaris.
Categoria Hybrid Pro
1. Marco Castaldi – Toyota Yaris Cros
2. Fabio Zorzi – Mazda 2
3. Vincenzo Speroni – Hyundai Kona
Categoria Electric
1. Stefania Radman – Hyundai Ioniq 5
2. Rudy Panizzi – Tesla Model 3
3. Luca Fiameni – Tesla Model 3
Categoria Electric Pro
1. Cesare Agnello – Volkswagen e-Up!
2. Alfredo Amontagna – Tesla Model 3
3. Tesla Model 3
Trenta gli equipaggi in gara, con presenze da tutto il Nord e Centro Italia: da Trento a Forlì, da Livorno a Treviso.
La EcoVerso R-ACE è una gara diversa dal solito, dove non conta la velocità ma l’efficienza, la regolarità e il consumo minimo. Un format che unisce sportività e sostenibilità e che ha visto coinvolti cittadini, giornalisti e appassionati di mobilità green.
Sostenibilità e convivialità
Dopo la competizione, i partecipanti si sono ritrovati per un momento di convivialità a Materia Spazio Libero, per la premiazione e il pranzo finale curato dagli insegnanti della scuola professionale Enaip di Busto Arsizio
