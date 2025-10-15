Un pranzo sostenibile per i corridori della Ecoverso R-Ace: la sfida vinta degli studenti dell’Enaip di Busto
Gli allievi del corso sala-bar hanno curato l'allestimento e il servizio del pranzo finale della ecoverso r-ace, che si è svolta domenica 12 nel territorio dei laghi varesini. Menu completamente vegetariano e gestione delle intolleranze: "Formazione sul campo, questo è ciò che troveranno nel mondo del lavoro"
Domenica di lavoro vero per gli studenti di Enaip Busto Arsizio. Niente aula, niente simulazioni: stavolta il campo di battaglia era quello reale, negli spazi di Materia, dove hanno allestito e servito il pranzo finale di EcoVerso r-ace.
«Per loro è formazione sul campo – spiega Sabina Dessì, tutor del corso sala-bar – La fase di preparazione della cucina, poi tutta la fase di realizzazione dell’allestimento per la sala. Far provare ai ragazzi ciò che poi trovano realmente nel mondo del lavoro».
L’accoglienza è stata buona, l’atmosfera giusta. I ragazzi si sono sentiti a loro agio, e questo ha fatto la differenza. Anche perché la richiesta non era delle più semplici: un pranzo completamente vegetariano, in linea con lo spirito sostenibile della gara. «Nessun problema», dice Dessì. Il menù è stato pianificato e rivisto varie volte con i ragazzi e i docenti, e alla fine sono riusciti pure a gestire le intolleranze dei singoli ospiti.
Eppure parliamo di un settore che fa una fatica tremenda a trovare persone. «I giovani fanno molta fatica a pensare di poter lavorare il sabato e la domenica e nei giorni festivi» ammette la tutor. Che però ci crede ancora: «Per esperienza personale dico che questo è uno dei lavori più belli che si possa fare. Ti dà veramente la possibilità di conoscere tantissima gente, di vivere la gente e quindi di apprezzare ancora di più questo mestiere in tutte le sue sfaccettature».
Domenica di lavoro, dicevamo, e quindi ancora più impegnativa. Ma anche domenica di soddisfazioni, a giudicare dal bilancio finale. «È stato un piacere – conclude Dessì – Speriamo di rivederci presto».
