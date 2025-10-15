Varese News

Life

Un pranzo sostenibile per i corridori della Ecoverso R-Ace: la sfida vinta degli studenti dell’Enaip di Busto

Gli allievi del corso sala-bar hanno curato l'allestimento e il servizio del pranzo finale della ecoverso r-ace, che si è svolta domenica 12 nel territorio dei laghi varesini. Menu completamente vegetariano e gestione delle intolleranze: "Formazione sul campo, questo è ciò che troveranno nel mondo del lavoro"

Domenica di lavoro vero per gli studenti di Enaip Busto Arsizio. Niente aula, niente simulazioni: stavolta il campo di battaglia era quello reale, negli spazi di Materia, dove hanno allestito e servito il pranzo finale di EcoVerso r-ace.

Galleria fotografica

Ecoverso 2025 – Le foto 4 di 25
Ecoverso 2025
Ecoverso 2025
Ecoverso 2025
Ecoverso 2025

«Per loro è formazione sul campo –  spiega Sabina Dessì, tutor del corso sala-bar – La fase di preparazione della cucina, poi tutta la fase di realizzazione dell’allestimento per la sala. Far provare ai ragazzi ciò che poi trovano realmente nel mondo del lavoro».

L’accoglienza è stata buona, l’atmosfera giusta. I ragazzi si sono sentiti a loro agio, e questo ha fatto la differenza. Anche perché la richiesta non era delle più semplici: un pranzo completamente vegetariano, in linea con lo spirito sostenibile della gara. «Nessun problema», dice Dessì. Il menù è stato pianificato e rivisto varie volte con i ragazzi e i docenti, e alla fine sono riusciti pure a gestire le intolleranze dei singoli ospiti.

Eppure parliamo di un settore che fa una fatica tremenda a trovare persone. «I giovani fanno molta fatica a pensare di poter lavorare il sabato e la domenica e nei giorni festivi» ammette la tutor. Che però ci crede ancora: «Per esperienza personale dico che questo è uno dei lavori più belli che si possa fare. Ti dà veramente la possibilità di conoscere tantissima gente, di vivere la gente e quindi di apprezzare ancora di più questo mestiere in tutte le sue sfaccettature».

Domenica di lavoro, dicevamo, e quindi ancora più impegnativa. Ma anche domenica di soddisfazioni, a giudicare dal bilancio finale. «È stato un piacere – conclude Dessì – Speriamo di rivederci presto».

Leggi anche

di
Pubblicato il 15 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Ecoverso 2025 – Le foto 4 di 25
Ecoverso 2025
Ecoverso 2025
Ecoverso 2025
Ecoverso 2025

Video

Un pranzo sostenibile per i corridori della Ecoverso R-Ace: la sfida vinta degli studenti dell’Enaip di Busto 1 di 1

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.