Esce dal carcere e si ubriaca per festeggiare: arrestato per aver picchiato i carabinieri

Esce dal carcere e per festeggiare si ubriaca e aggredisce i carabinieri: è successo sabato sera, 18 ottobre, attorno alle 20.30, al centro commerciale di Gavirate.

Protagonista un tunisino di 50 anni, muratore, irregolare sul territorio e residente a Gavirate, in Italia dal 2002. L’uomo, con precedenti per furto e rapina e noto come assuntore abituale di alcol e cocaina, aveva deciso di festeggiare la recente uscita dal carcere di Varese dove aveva scontato sei anni.

Secondo quanto riferito dallo stesso imputato durante l’udienza di convalida dell’arresto, la giornata di sabato è iniziata presto all’insegna degli eccessi: «Per festeggiare la mia libertà – ha raccontato – ho bevuto whisky, vino e birra e ho comprato mezzo grammo di cocaina alla stazione di Barasso-Comerio per 40 euro, i soldi che avevo messo da parte in carcere. Ho iniziato a bere dalla mattina, poi ho incontrato una persona con cui ho continuato a bere. Non ricordo altro: mi sono ritrovato ammanettato, con la faccia a terra»

Completamente fuori controllo, l’uomo ha dato in escandescenze nei pressi del bar al pianterreno del centro commerciale, costringendo i carabinieri del Radiomobile di Varese e della Stazione di Gavirate a intervenire. Durante le fasi concitate, avrebbe reagito con violenza all’intervento dei militari, che lo hanno infine bloccato e arrestato. Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. Il reato contestato è quello di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice Luciano Luccarelli ha convalidato l’arresto e applicato la misura dell’obbligo di firma quotidiano.