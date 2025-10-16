Festa d’autunno con castagnata e baratto alla primaria Settembrini di Velate

Sabato 18 ottobre si rinnova il tradizionale appuntamento con la festa di Autunno della Scuola primaria Settembrini di Velate (IC Varese 3 Vidoletti).

Una giornata per festeggiare l’inizio dell’anno scolastico e dare il benvenuto all’autunno. Con una novità: sabato debutta “il Mercatino del Baratto”

L’iniziativa è legata al progetto Green School, prtché il baratto è un’ottima occasione per promuovere concretamente l’economia circolare, l’uso di beni riutilizzabili e, quindi, la sostenibilità.

A partecipare non saranno solo i bambini della scuola: il Mercatino del baratto sarà aperto, a partire dalle ore 14, anche alla popolazione del borgo di Velate che potrà partecipare con i propri oggetti.

In questi giorni i bambini hanno preparato tutto il necessario e coinvolto i residenti. Le maestre in classe hanno per spiegato il concetto del baratto e del riuso di materiali e oggetti che possono essere inutili per qualcuno, ma utili per altri. Praticando così concretamente il concetto di riuso.

Si potranno barattare giochi, libri, indumenti, bigiotteria, soprammobili e tutto quello che si è pronti a scambiare. L’importante è che sia tutto in buono stato.

La festa di sabato sarà anche l’occasione per gustare ottime castagne, che verranno raccolte al mattino dagli alunni stessi insieme alle maestre nei boschi di Velate, attorno alla scuola.

L’iniziativa si sposa perfettaente con il nuovo progetto scolastico della Setembrini intitolato “Per le vie del Borgo” e che condurrà i ragazzi alla scoperta della storia, della geomorfologia e della natura del territorio di Velate.

Per tutto l’anno diverse iniziative della Settembrini avranno come fil rouge la scoperta del quartiere Velate e un maggiore dialogo con chi vive nel borgo.

Dallo spettacolo teatrale di fine anno, passando dal giornalino della scuola e alle visite guidate, i bambini e le bambine verranno accompagnati in questo percorso delle insegnanti attraverso la scoperta del luogo dove è attiva la scuola Settembrini.

In programma invece nella Festa d’autunno di sabato 18 ottobre, assieme al Mercatino del Baratto e alla castagnata, in programma anche giochi, canti e buon cibo a cura dell’Associazione Genitori.