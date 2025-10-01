I misteri delle cellule: viaggio dentro la vita

Pronti a esplorare l’invisibile?

Vieni con noi alla scoperta della cellula in un laboratorio interattivo unico!

Sai che tutti noi siamo fatti di cellule?

Tante piccole unità microscopiche e complesse, che svolgono funzioni fondamentali come crescere , nutrirsi , riprodursi e rispondere agli stimoli.

Vuoi scoprire come sono fatte?

In modo divertente e coinvolgente, creerai un modellino di cellula da portare a casa.

L’evento si svolgerà sabato 4 ottobre, dalle 15 alle 16.30 presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese (parcheggio consigliato Lidl di via Carcano, gratuiti i primi 120 min) ed è rivolto ai bambini a partire da 7 anni.

Il Thinker Lab è il luogo in cui i bambini coltivano le loro passioni, scoprono i loro talenti e danno forma al loro futuro. Un laboratorio creativo in cui bambini e bambini sperimentano e imparano confrontandosi con esperti, scienziati e artisti.

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 15 euro da versare in loco.

I posti sono limitati, è necessario prenotare tramite il form dedicato cliccando qui

Tutti i nostri laboratori sono condotti da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti, pronti a trasformare la scienza in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Grazie al loro approccio pratico e dinamico, bambini e ragazzi potranno esplorare il mondo scientifico in modo divertente e stimolante!