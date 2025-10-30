Il parcheggio di via Verdi a Malnate al centro del dibattito

A Malnate, l’area parcheggio di via Verdi, utilizzata principalmente dai pendolari della stazione ferroviaria, è al centro di crescenti proteste da parte dei residenti. La situazione è particolarmente sotto osservazione dopo il termine dei lavori di riqualificazione di via Matteotti, che hanno ridotto il numero di stalli disponibili.

Una cittadina della zona ha voluto raccontare la propria esperienza, evidenziando le difficoltà quotidiane:

Da mesi i residenti della zona stazione di Malnate hanno enormi difficoltà a trovare parcheggio: prima i lavori per realizzare una pista ciclabile, che di fatto non viene utilizzata da nessuno e che ha portato all’eliminazione di almeno una ventina di posti auto, adesso l’utilizzo indiscriminato del parcheggio in via Verdi.

Al mattino, tra le 7 e le 7.40, le auto dei pendolari entrano in via Verdi senza prestare alcuna attenzione ai pedoni (a quell’ora ci sono anche bambini che vanno a scuola; giusto ieri un’auto stava per investire una ragazza sulle strisce pedonali), ed entrano in parcheggio, anche in contromano, a velocità sostenuta.

Da almeno due giorni, inoltre, le auto vengono lasciate ovunque e spesso chi ha parcheggiato la sera prima ha grosse difficoltà a riprendere la propria auto, perché non c’è spazio sufficiente per fare manovra.

Questa mattina ho chiamato i vigili chiedendo loro di intervenire, mi hanno risposto che “sono impegnati altrove” e che avrebbero fatto il possibile per mandare qualcuno. Non si è visto nessuno.

La situazione sta peggiorando, i residenti non sanno davvero dove lasciare l’auto e adesso non sanno neanche se al mattino riusciranno a riprenderla, nella totale indifferenza dell’amministrazione comunale. Le uniche contravvenzioni elevate riguardano i dischi orari scaduti.

La risposta dell’assessore

In merito alla situazione, l’assessore ai lavori pubblici Piero Battaini ha dichiarato: «Nell’area di via Verdi abbiamo deciso di riservare una ventina di spazi a “zona disco” di fronte a quelli già esistenti. Stiamo finendo il progetto della nuova area parcheggio, dove ora è sterrato. Verrano realizzati una settantina di posti auto più 2 per disabili. Questi stalli saranno a tempo indeterminato, successivamente valuteremo le modalità di sosta e penseremo anche se riservarne ai residenti. Prima però pensiamo a farli e poi decideremo».