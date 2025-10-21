La bellezza selvaggia della Brughiera protagonista a Busto Arsizio
Nell’ambito della rassegna Della Natura e dell’Arte, un incontro con Walter Girardi alla Fondazione Bandera per l’Arte per scoprire e proteggere un ecosistema unico del territorio varesotto
La rassegna “Della Natura e dell’Arte”, che fino al 9 novembre anima Busto Arsizio con mostre e appuntamenti tra A&A – Albè & Associati Studio Legale, Fondazione Bandera per l’Arte e Cristina Moregola Gallery, propone un nuovo momento di approfondimento dedicato al dialogo tra ambiente e creatività. Sabato 25 ottobre alle ore 18.00, presso la Fondazione Bandera per l’Arte, il Circolo Legambiente BustoVerde presenterà l’incontro “Brughiera: bellezza selvaggia!”, condotto da Walter Girardi, consulente ambientale e guida del Parco del Ticino.
Sarà un piccolo viaggio alla scoperta della Brughiera, un ecosistema giovane dal punto di vista scientifico e naturalistico, ma profondamente radicato nella storia e nell’identità del basso Varesotto. Un territorio ancora da conoscere a fondo, uno scrigno di biodiversità che necessita di essere protetto non solo dalle minacce di origine antropica ma anche da quelle naturali. La Brughiera, con il suo fascino aspro e misterioso, ha ispirato scrittori e poeti di ogni tempo, diventando metafora dei sentimenti più profondi dell’animo umano. Tra i molti autori che l’hanno celebrata spiccano Emily Brontë, con il suo indimenticabile Wuthering Heights, e Thomas Hardy, autore del romanzo La brughiera.
L’incontro offrirà dunque un’occasione per riflettere sulla bellezza selvaggia della natura, sul suo valore culturale e ambientale, e sul ruolo che arte e letteratura possono avere nel custodirne la memoria e l’essenza.
Il prossimo appuntamento è martedì 4 novembre alle 21 a Materia con la proiezione dei vincitori di Corto e Fieno, il festival del cinema rurale.
Ascolta il podcast sulla rassegna
Per informazioni:
Fondazione Bandera per l’Arte info@fondazionebandera.it
Cristina Moregola Gallery info@cristinamoregolagallery.com, 340 8670647
A&A- Albè & Associati – Chiara Greco chiara.greco@albeeassociati.it 0331 639176
