La Uyba vuole vincere, ma Bergamo è un osso duro

Mercoledì 15 (ore 20,30) le Farfalle ospitano la squadra del grande ex Carlo Parisi: le Farfalle cercano il primo successo dopo le "belle sconfitte" con Conegliano e Novara. Barbolini: "Sarà battaglia"

Eurotek Laica UYBA - Imoco Volley Conegliano

Un punto in due partite possono sembrare un bottino negativo, ma viste le avversarie affrontate dalla UYBA nei turni iniziali – Conegliano in casa e Novara in trasferta – in casa biancorossa si guarda con una moderata soddisfazione al recente passato e con una discreta ambizione all’avvenire.

Il calendario serrato – tre gare in dieci giorni – propone per le Farfalle un incontro più abbordabile per mercoledì 15 (si comincia alle 20,30) alla E-Work Arena di Busto Arsizio. Abbordabile che non significa facile perché il Volley Bergamo allenato dal grande ex Carlo Parisi è una formazione che – come la Eurotek Laica – vuole emergere dal gruppone di centro classifica per aspirare alla fascia subito sotto le “grandi”.

Tanto per incominciare le orobiche hanno battuto Busto nella finale del Trofeo Mimmo Fusco e hanno appena incassato i primi tre punti stagionali grazie al netto 3-0 ai danni della matricola Omag. Nel primo turno invece le bergamasche avevano pagato dazio contro Milano, come da pronostico. L’opposto Kendal Kipp è il primo pericolo da disinnescare per la difesa della Uyba che poi dovrà limitare la potenza di Montalvo e marcare stretto le scelte di Chidera Eze, palleggiatrice di talento.

Coach Barbolini risponderà con la squadra al completo, forte anche delle risposte che hanno dato a Novara le (teoriche) seconde linee come Seki, Battista e Torcolacci che permettono alla Eurotek di tenere alti ritmo e qualità del sestetto biancorosso. Probabile che in avvio comunque il coach bustocco si affidi alle stesse di domenica scorsa: Boldini-Obossa in diagonale, Parra-Gennari bande, Eckl-Van Avermaet centrali con Pelloni libero.

Lui, Barbolini, non si sbilancia in questo senso e preferisce ricordare come «quello che abbiamo messo in campo è stato lodevole: da Novara ci portiamo solo cose positive. Bergamo solo sulla carta può apparire avversario più semplice rispetto a Conegliano e alla Igor; la conosciamo, ha cambiato poco rispetto allo scorso anno, quindi sappiamo che è una squadra tosta e che proverà fino alla fine a portare a casa tutti i punti possibili. Sarà un’altra battaglia, ma sono le partite che ci stimolano e quindi siamo ottimisti».

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Bergamo

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 19 Boldini, 23 Parra. All. Barbolini.
Bergamo: 1 Carraro, Eze, 3 Bolzonetti, 5 Kipp, 6 Ferrario (L), 7 Mosser, 8 Strubbe, 9 Micheletti, 10 Armini (L), 13 Weske, 15 Manfredini, 16 Mlejnkova, 17 Meli, 26 Cese Montalvo. All. Parisi.

SERIE A1 (3a giornata)

PROGRAMMA: Eurotek Laica Busto A. – Bergamo; Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Wash4green Monviso Volley; Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Il Bisonte Firenze – Cbf Balducci Hr Macerata; Numia Vero Volley Milano – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Omag-Mt San Giovanni In M.No – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano; Honda Cuneo Granda Volley – Savino Del Bene Scandicci.

CLASSIFICA: Novara (2-0), Scandicci 6 (2-0); Conegliano (2-0), Chieri (2-0) 5; Milano (1-1) 4; Monviso (1-1), Bergamo (1-1), Vallefoglia (1-1) 3; Firenze (1-1), Cuneo (1-1),  Perugia (0-2) 2; BUSTO A. (0-2), Macerata (0-2) 1; San Giovanni In M. (0-2) 0.

Pubblicato il 14 Ottobre 2025
