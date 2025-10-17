Varese News

L’eterno Cross dei Sette Campanili conclude il programma 2025 del Piede d’Oro

Domenica 19 la tradizionale corsa di Cavaria, nata nel 1914, conclude il calendario stagionale del circuito podistico provinciale

podio maschile gara sette campanili cavaria 2024

Gran finale per il circuito podistico del Piede d’Oro che domenica 19 ottobre vivrà l’ultimo appuntamento che è anche il clou stagionale: il celebre ed “eterno” Cross Country dei 7 Campanili. Si tratta di una delle corse più longeve d’Italia visto che si disputa dal 1914 e che nel ’25 – giusto un secolo fa – venne immortalata da una famosa copertina della “Domenica del Corriere”.

L’evento, organizzato dal “Centro della Gioventù di Cavaria”, prevede sia la corsa podistica competitiva sia una non competitiva aperta a tutti, con percorsi da 6 e 15 chilometri che attraversano come di consueto sette località (ognuna identificata con il proprio campanile): Cavaria, Santo Stefano, Oggiona, Orago, Jerago, Premezzo e Cajello. Il ritrovo è fissato alle 7 al parcheggio delle scuole in via Fermi 400 a Cavaria. La partenza è prevista per le 9 (con il minigiro per bambini alle 8,40).

Le iscrizioni dei singoli partecipanti sono aperte sino alle 8,45 di domenica (i gruppi però devono aderire entro le 13 di sabato 18); il costo è di 5 euro per la non competitiva per gli iscritti al Piede d’Oro, 10 euro per i competitivi non iscritti al circuito. Saranno premiati i primi 10 classificati sia maschili sia femminili oltre ai gruppi più numerosi e i residenti a Cavaria con Premezzo,

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO

16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza)
6 aprile:  Arsago Seprio – Arsalonga (Pisani | Spalenza)
21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Cavallaro | Spalenza)
27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (Pisani | Spalenza)
4 maggio: Malnate – Città di Malnate (Spadaro | Spalenza)
11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (Cavallaro | Spalenza)
18 maggio: Besozzo – Besozzo Running (Laudi | Gussoni)
25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (Cavallaro | Spalenza)
1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Bianchi)
8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (Rossi | Bianchi)
14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight (Laudi | Bianchi)
22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate (Pisani | Menegotto)
6 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà (Laudi | Bianchi)
Pausa estiva
14 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello (Ponti | Bianchi)
21 settembre: Varese – Marciando per la vita (Ghiringhelli | Bianchi)
5 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero (Pisani | Bianchi)
19 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili
* tra parentesi i nomi dei vincitori della classifica maschile e femminile)

