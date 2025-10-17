L’eterno Cross dei Sette Campanili conclude il programma 2025 del Piede d’Oro

Gran finale per il circuito podistico del Piede d’Oro che domenica 19 ottobre vivrà l’ultimo appuntamento che è anche il clou stagionale: il celebre ed “eterno” Cross Country dei 7 Campanili. Si tratta di una delle corse più longeve d’Italia visto che si disputa dal 1914 e che nel ’25 – giusto un secolo fa – venne immortalata da una famosa copertina della “Domenica del Corriere”.

L’evento, organizzato dal “Centro della Gioventù di Cavaria”, prevede sia la corsa podistica competitiva sia una non competitiva aperta a tutti, con percorsi da 6 e 15 chilometri che attraversano come di consueto sette località (ognuna identificata con il proprio campanile): Cavaria, Santo Stefano, Oggiona, Orago, Jerago, Premezzo e Cajello. Il ritrovo è fissato alle 7 al parcheggio delle scuole in via Fermi 400 a Cavaria. La partenza è prevista per le 9 (con il minigiro per bambini alle 8,40).

Le iscrizioni dei singoli partecipanti sono aperte sino alle 8,45 di domenica (i gruppi però devono aderire entro le 13 di sabato 18); il costo è di 5 euro per la non competitiva per gli iscritti al Piede d’Oro, 10 euro per i competitivi non iscritti al circuito. Saranno premiati i primi 10 classificati sia maschili sia femminili oltre ai gruppi più numerosi e i residenti a Cavaria con Premezzo,

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO

16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza)

6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (Pisani | Spalenza)

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Cavallaro | Spalenza)

27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (Pisani | Spalenza)

4 maggio: Malnate – Città di Malnate (Spadaro | Spalenza)

11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (Cavallaro | Spalenza)

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running (Laudi | Gussoni)

25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (Cavallaro | Spalenza)

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina (Ponti | Bianchi)

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (Rossi | Bianchi)

14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight (Laudi | Bianchi)

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate (Pisani | Menegotto)