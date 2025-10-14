Varese News

Olgiate Olona festeggia i 100 anni della signora Lucrezia

Un secolo di vita celebrato con affetto e gratitudine dalla comunità e dall’amministrazione comunale

13 Oct 2025

Il 13 ottobre 2025 resterà una data speciale per la comunità olgiatese: è il giorno in cui la signora Lucrezia ha tagliato il traguardo dei suoi 100 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari e dell’intera cittadinanza.

La festa si è svolta in un clima di gioia, commozione e riconoscenza. A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Giovanni Montano e la consigliera delegata alla Terza Età Luisa Castiglioni, che hanno consegnato alla signora Lucrezia una pergamena commemorativa e un omaggio floreale, simboli di un ringraziamento sincero per la sua lunga vita e per i valori che continua a testimoniare.

Nata nel 1925, Lucrezia ha attraversato un secolo di storia, vivendo momenti epocali, cambiamenti sociali e culturali profondi, ma anche tante gioie familiari.

Originaria delle zone bergamasche, oggi è una figura cara a tutta la comunità olgiatese, attorniata da nipoti, pronipoti e numerosi affetti che non hanno voluto mancare a questa importante ricorrenza.

“Buon compleanno, Lucrezia”: un augurio che risuona come un abbraccio collettivo da parte di tutto il paese.

Redazione VareseNews
Pubblicato il 14 Ottobre 2025


