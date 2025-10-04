Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Riparte la scuola d’italiano per stranieri all’oratorio Sant’Anna

Le iscrizioni saranno aperte martedì, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 15 presso l’oratorio parrocchiale

Torna anche quest’anno la scuola d’italiano per stranieri promossa dalla Parrocchia di Sant’Anna di Busto Arsizio, un progetto che offre un aiuto concreto a chi desidera integrarsi meglio nella vita del quartiere e della città.

Le iscrizioni saranno aperte martedì, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 15 presso l’oratorio parrocchiale.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il CPIA di Varese (sede di Busto Arsizio, dietro le scuole di Beata Giuliana), prevede corsi gratuiti: i costi di docenza sono coperti dalla scuola, mentre la parrocchia mette a disposizione gli spazi come investimento comunitario.

«Sappiamo quanto la barriera linguistica possa essere un ostacolo importante» – si legge nel notiziario parrocchiale – «e vogliamo che la nostra comunità resti un luogo accogliente, capace di offrire strumenti di integrazione e nuove relazioni».

Pubblicato il 04 Ottobre 2025
