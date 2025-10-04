Riparte la scuola d’italiano per stranieri all’oratorio Sant’Anna
Le iscrizioni saranno aperte martedì, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 15 presso l’oratorio parrocchiale
Torna anche quest’anno la scuola d’italiano per stranieri promossa dalla Parrocchia di Sant’Anna di Busto Arsizio, un progetto che offre un aiuto concreto a chi desidera integrarsi meglio nella vita del quartiere e della città.
Le iscrizioni saranno aperte martedì, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 15 presso l’oratorio parrocchiale.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il CPIA di Varese (sede di Busto Arsizio, dietro le scuole di Beata Giuliana), prevede corsi gratuiti: i costi di docenza sono coperti dalla scuola, mentre la parrocchia mette a disposizione gli spazi come investimento comunitario.
«Sappiamo quanto la barriera linguistica possa essere un ostacolo importante» – si legge nel notiziario parrocchiale – «e vogliamo che la nostra comunità resti un luogo accogliente, capace di offrire strumenti di integrazione e nuove relazioni».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.