Scopri la Fiera delle Vacanze a Lugano: destinazioni, eventi e opportunità per gli amanti dei viaggi e per i professionisti del turismo

L’evento imperdibile per chi ama viaggiare
Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Centro Esposizioni di Lugano ospiterà la Fiera delle Vacanze, l’appuntamento di riferimento per tutti gli amanti dei viaggi e per i professionisti del turismo.
Per tre giorni, oltre 400 espositori provenienti da più di 80 paesi presenteranno destinazioni, pacchetti e attività per ogni tipo di esperienza: dal turismo culturale al wellness, dalle avventure all’aria aperta alle vacanze di lusso. SIHE non è solo una fiera: è un viaggio a 360° attraverso idee, ispirazioni e soluzioni innovative per vivere il turismo in modo unico.
Un’occasione imperdibile per professionisti e viaggiatori
Oltre all’area espositiva, SIHE propone un ricco programma di eventi, conferenze e workshop, pensati per offrire strumenti pratici e nuovi spunti. Tra gli ospiti di rilievo:
- Piergiorgio Odifreddi, che approfondirà il viaggio come esperienza completa per mente e spirito;
- Alessandra Priante, Presidente dell’ENIT, che analizzerà le tendenze del turismo italiano;
- Specialisti di innovazione e wellness, pronti a condividere strategie e opportunità.
SIHE si conferma così come un luogo di incontro e di ispirazione, dove progettare le proprie vacanze, scoprire novità e confrontarsi con esperti del settore.
Numeri, mercato e opportunità B2B
L’evento rappresenta anche una piattaforma strategica per gli operatori internazionali:
- 400+ espositori da oltre 80 nazioni;
- 300+ operatori accreditati (buyer) per incontri e accordi commerciali;
- Opportunità di crescita e ampliamento del network professionale in un contesto dinamico e internazionale.
Il think tank del turismo del futuro
SIHE va oltre la fiera tradizionale: è un “think tank” per il turismo, con conferenze, masterclass e workshop dedicati a temi d’attualità come:
- Intelligenza Artificiale e nuove tecnologie applicate al settore turistico;
- Prospettive di mercato per agenti di viaggio, wedding planner e operatori;
- Idee e strumenti per progettare pacchetti turistici innovativi e coinvolgenti.
In sintesi, SIHE – iViaggiatori è l’appuntamento che unisce ispirazione e business, dove chi ama viaggiare incontra nuove destinazioni e chi lavora nel turismo scopre idee, tendenze e opportunità per crescere.
Per maggiori informazioni visitate il sito internet SIHE – iViaggiatori dove è anche possibile prenotare il proprio biglietto a prezzo ridotto.