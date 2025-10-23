Varese News

Scopri la Fiera delle Vacanze a Lugano: destinazioni, eventi e opportunità per gli amanti dei viaggi e per i professionisti del turismo

L’evento imperdibile per chi ama viaggiare

SIHE - iViaggiatori
Sagre, Fiere e Feste

31 Ottobre 2025 - 02 Novembre 2025

Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Centro Esposizioni di Lugano ospiterà la Fiera delle Vacanze, l’appuntamento di riferimento per tutti gli amanti dei viaggi e per i professionisti del turismo.

Per tre giorni, oltre 400 espositori provenienti da più di 80 paesi presenteranno destinazioni, pacchetti e attività per ogni tipo di esperienza: dal turismo culturale al wellness, dalle avventure all’aria aperta alle vacanze di lusso. SIHE non è solo una fiera: è un viaggio a 360° attraverso idee, ispirazioni e soluzioni innovative per vivere il turismo in modo unico.

Un’occasione imperdibile per professionisti e viaggiatori

Oltre all’area espositiva, SIHE propone un ricco programma di eventi, conferenze e workshop, pensati per offrire strumenti pratici e nuovi spunti. Tra gli ospiti di rilievo:

  • Piergiorgio Odifreddi, che approfondirà il viaggio come esperienza completa per mente e spirito;
  • Alessandra Priante, Presidente dell’ENIT, che analizzerà le tendenze del turismo italiano;
  • Specialisti di innovazione e wellness, pronti a condividere strategie e opportunità.

SIHE si conferma così come un luogo di incontro e di ispirazione, dove progettare le proprie vacanze, scoprire novità e confrontarsi con esperti del settore.

Numeri, mercato e opportunità B2B

L’evento rappresenta anche una piattaforma strategica per gli operatori internazionali:

  • 400+ espositori da oltre 80 nazioni;
  • 300+ operatori accreditati (buyer) per incontri e accordi commerciali;
  • Opportunità di crescita e ampliamento del network professionale in un contesto dinamico e internazionale.

Il think tank del turismo del futuro

SIHE va oltre la fiera tradizionale: è un “think tank” per il turismo, con conferenze, masterclass e workshop dedicati a temi d’attualità come:

  • Intelligenza Artificiale e nuove tecnologie applicate al settore turistico;
  • Prospettive di mercato per agenti di viaggio, wedding planner e operatori;
  • Idee e strumenti per progettare pacchetti turistici innovativi e coinvolgenti.

In sintesi, SIHE – iViaggiatori è l’appuntamento che unisce ispirazione e business, dove chi ama viaggiare incontra nuove destinazioni e chi lavora nel turismo scopre idee, tendenze e opportunità per crescere.

Per maggiori informazioni visitate il sito internet SIHE – iViaggiatori dove è anche possibile prenotare il proprio biglietto a prezzo ridotto.

SIHE – iViaggiatori
Dal 31 ottobre al 2 novembre

Centro esposizioni
via Campo Marzio, Lugano

Orari
Venerdì dalle 14 alle 18
Sabato dalle 10 alle 18
Domenica dalle 10 alle 17

23 Ottobre 2025
Avatar
divisionebusiness@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

