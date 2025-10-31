Varese News

Archivio

Torna la Mostra della Camelia invernale a Villa Giulia a Verbania

Un appuntamento che da quasi sessant’anni celebra la bellezza e la varietà di questa pianta simbolo del Lago Maggiore

mostra delle camelie

Il primo fine settimana di novembre, sabato 1 e domenica 2 novembre, Villa Giulia a Verbania Pallanza ospiterà la 19ª edizione della Mostra della Camelia invernale, un appuntamento che da quasi sessant’anni celebra la bellezza e la varietà di questa pianta simbolo del Lago Maggiore.

L’esposizione, a ingresso libero, raccoglie oltre cento cultivar e varietà di camelie, composizioni floreali curate da Elio Savioli, pannelli dedicati alla storia della floricoltura locale, e una sezione di vendita e laboratori. Non mancheranno esposizioni artistiche, come gli acquerelli di Cristina Stangalino e i gioielli botanici di Ester Bijoux, oltre ai libri e oggetti floreali proposti da Alberti Libraio e Due Cuori di Carta

Tra gli appuntamenti principali, sabato 1 novembre alle 17.30, l’attore Giacomo Moscato presenterà lo spettacolo “Mythos, piante e fiori nei miti antichi”, uno storytelling epico che intreccia musica e immagini per raccontare le origini mitologiche delle piante mediterranee

Durante il weekend sono previste visite guidate ai giardini botanici di Villa Taranto, Isola Madre, Villa Anelli e altre prestigiose collezioni private, oltre a tour in motoscafo per ammirare i giardini dal lago. Completano il programma laboratori per bambini, momenti culturali e una mostra fotografica di Dario Fusaro, dedicata ai più affascinanti giardini italiani, curata da Guido Curto

Per partecipare alle visite e ai tour è obbligatoria la prenotazione ai numeri 0323 503249 e 542250. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Verbania: www.eventi.comune.verbania.it.

Ecco tutti gli appuntamenti della 19ª Mostra della Camelia invernale a Verbania (Villa Giulia), come da programma ufficiale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.