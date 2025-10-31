Torna la Mostra della Camelia invernale a Villa Giulia a Verbania
Un appuntamento che da quasi sessant’anni celebra la bellezza e la varietà di questa pianta simbolo del Lago Maggiore
Il primo fine settimana di novembre, sabato 1 e domenica 2 novembre, Villa Giulia a Verbania Pallanza ospiterà la 19ª edizione della Mostra della Camelia invernale, un appuntamento che da quasi sessant’anni celebra la bellezza e la varietà di questa pianta simbolo del Lago Maggiore.
L’esposizione, a ingresso libero, raccoglie oltre cento cultivar e varietà di camelie, composizioni floreali curate da Elio Savioli, pannelli dedicati alla storia della floricoltura locale, e una sezione di vendita e laboratori. Non mancheranno esposizioni artistiche, come gli acquerelli di Cristina Stangalino e i gioielli botanici di Ester Bijoux, oltre ai libri e oggetti floreali proposti da Alberti Libraio e Due Cuori di Carta
Tra gli appuntamenti principali, sabato 1 novembre alle 17.30, l’attore Giacomo Moscato presenterà lo spettacolo “Mythos, piante e fiori nei miti antichi”, uno storytelling epico che intreccia musica e immagini per raccontare le origini mitologiche delle piante mediterranee
Durante il weekend sono previste visite guidate ai giardini botanici di Villa Taranto, Isola Madre, Villa Anelli e altre prestigiose collezioni private, oltre a tour in motoscafo per ammirare i giardini dal lago. Completano il programma laboratori per bambini, momenti culturali e una mostra fotografica di Dario Fusaro, dedicata ai più affascinanti giardini italiani, curata da Guido Curto
Per partecipare alle visite e ai tour è obbligatoria la prenotazione ai numeri 0323 503249 e 542250. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Verbania: www.eventi.comune.verbania.it.
Ecco tutti gli appuntamenti della 19ª Mostra della Camelia invernale a Verbania (Villa Giulia), come da programma ufficiale.
