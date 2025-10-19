Varese accoglie in una sala strapiena l’attore Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio
Ispirato alla vicenda di Mattia Piccoli, Alfiere della Repubblica, il film “Per te” è stato presentato al Multisala Impero di Varese dall'attore romano e dal regista, davanti ad un pubblico emozionato
Serata speciale al Multisala Impero di Varese, dove sabato 18 ottobre l’attore Edoardo Leo ha incontrato il pubblico prima della proiezione del film Per te, diretto da Alessandro Aronadio. Insieme all’attore era presente anche il regista, per introdurre una pellicola intensa e toccante, accolta con grande attenzione dalla sala piena.
Una storia vera diventata film
Il film Per te nasce dalla vicenda di Mattia Piccoli, bambino di undici anni nominato nel 2021 Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per la dedizione con cui ha assistito il padre malato.
Interpretato da Edoardo Leo, accanto a Teresa Saponangelo e al giovane Javier Francesco Leoni, il film è tratto dal libro Un tempo piccolo di Serenella Antoniazzi, che ha ispirato Aronadio a portare sullo schermo una storia fatta di amore, memoria e quotidianità.
Il racconto di una famiglia e della malattia
La trama segue Paolo, un uomo poco più che quarantenne che comincia lentamente a perdere la memoria, e il suo giovane figlio, che con tenerezza e ironia lo accompagna in questa discesa nell’oblio. Insieme alla moglie Michela, costruiscono un piccolo universo domestico fatto di gesti semplici, risate improvvise e silenzi pieni di senso.
Una quotidianità fragile ma ricca d’amore, dove la malattia diventa l’occasione per riscoprire la presenza, in un equilibrio sottile tra leggerezza e commozione.
Produzione e distribuzione
Il film è uscito nelle sale il 17 ottobre ed è prodotto da Piper Film, che ne cura anche la distribuzione, insieme a Lungta Film e Alea Film. L’incontro con il pubblico al Multisala Impero ha offerto un’occasione preziosa per condividere la genesi e il senso profondo di un’opera che tocca corde universali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.