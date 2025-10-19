Varese accoglie in una sala strapiena l’attore Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio

Serata speciale al Multisala Impero di Varese, dove sabato 18 ottobre l’attore Edoardo Leo ha incontrato il pubblico prima della proiezione del film Per te, diretto da Alessandro Aronadio. Insieme all’attore era presente anche il regista, per introdurre una pellicola intensa e toccante, accolta con grande attenzione dalla sala piena.

Una storia vera diventata film

Il film Per te nasce dalla vicenda di Mattia Piccoli, bambino di undici anni nominato nel 2021 Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per la dedizione con cui ha assistito il padre malato.

Interpretato da Edoardo Leo, accanto a Teresa Saponangelo e al giovane Javier Francesco Leoni, il film è tratto dal libro Un tempo piccolo di Serenella Antoniazzi, che ha ispirato Aronadio a portare sullo schermo una storia fatta di amore, memoria e quotidianità.

Il racconto di una famiglia e della malattia

La trama segue Paolo, un uomo poco più che quarantenne che comincia lentamente a perdere la memoria, e il suo giovane figlio, che con tenerezza e ironia lo accompagna in questa discesa nell’oblio. Insieme alla moglie Michela, costruiscono un piccolo universo domestico fatto di gesti semplici, risate improvvise e silenzi pieni di senso.

Una quotidianità fragile ma ricca d’amore, dove la malattia diventa l’occasione per riscoprire la presenza, in un equilibrio sottile tra leggerezza e commozione.

Produzione e distribuzione

Il film è uscito nelle sale il 17 ottobre ed è prodotto da Piper Film, che ne cura anche la distribuzione, insieme a Lungta Film e Alea Film. L’incontro con il pubblico al Multisala Impero ha offerto un’occasione preziosa per condividere la genesi e il senso profondo di un’opera che tocca corde universali.