“A qualcuno piace basso”: le nostre “Luci a Masnago” accese su Carlos Stewart

C’è – lo ammettiamo – un po’ di provocazione nel titolo scelto per l’8a puntata di “Luci a Masnago” andata in onda giovedì 27 dalle 14 su Radio Materia. Un episodio chiamato “A qualcuno piace basso” con un doppio riferimento: basso è il punteggio della Openjobmetis che è tanto piaciuto a Udine domenica scorsa (appena 59 punti biancorossi e sconfitta che brucia), basso di statura è il nuovo acquisto di Varese, il play americano Carlos Stewart Jr.

Su Stewart, 22 anni, formatosi all’università di Santa Clara, si è sviluppato un dibattito piuttosto acceso nella seconda parte di trasmissione. I tre conduttori (Francesco Brezzi, Matteo Bettoni e Damiano Franzetti) hanno analizzato i pro e i contro di un giocatore che per statistiche e caratteristiche tecniche non sembra calzare a pennello con le necessità della Openjobmetis. Il giocatore nativo della Louisiana ha stazza per pressare l’avversario e saltare l’uomo con il primo passo ma non pare avere le qualità di un costruttore di gioco (1,9 assist nell’ultimo anno di college, 2,1 nelle partite giocate ad Amburgo) e potrebbe in qualche modo sovrapporsi a Iroegbu. Sospeso il giudizio sullo Stewart tiratore: nella breve esperienza con i tedeschi, quest’anno, ha avuto cattive percentuali ma a Santa Clara ha tirato molto meglio superando il 38% nella carriera universitaria.

GENTE DI MASNAGO – Molto interessante, per diversi motivi, l’ultima parte di trasmissione: per la rubrica “gente di Masnago” è stato ospite Giovanni Todisco, attuale responsabile del settore giovanile di Varese Basketball. Todisco ha prima di tutto raccontato alcune curiosità sul suo rapporto con il palazzetto: «Sono di origini brindisine e da bambino ero un grande tifoso della Ignis: quel “Buonasera da Masnago” con la voce di Aldo Giordani durante le telecronache in bianco e nero sono un ricordo indelebile. E il destino mi ha portato proprio a Varese per lavorare anche nel mondo del basket. Ho sposato una ragazza di Masnago, ho abitato vicino al palasport, ci ho allenato negli anni in cui ero assistente alla Robur et Fides che disputava la B Nazionale e via dicendo».

Poi l’obiettivo si è spostato sull’attualità: Todisco ha fatto il punto sulla squadra under 19 che disputerà il torneo Next Gen Cup della Legabasket (QUI l’articolo che ne parla) ma ha anche parlato del lavoro svolto all’interno del vivaio, del confronto quotidiano con Luis Scola e con i vari staff fino all’importanza di avere a disposizione una foresteria e metodi di lavoro che pongono Varese all’avanguardia in campo nazionale.

La puntata numero 8 di “Luci a Masnago” è disponibile nel box sottostante oppure su tutte le principali piattaforme di ascolto podcast. Il consiglio è quello di cliccare “Mi piace” sul vostro player preferito per essere aggiornati in tempo reale sulle nuove uscite. Se poi volete riascoltare anche l’altro podcast “cestistico” di VareseNews, “Dal Parquet”, lo trovate CLICCANDO QUI.