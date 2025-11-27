Via al torneo Next Gen di Legabasket: Varese mette in mostra i suoi talenti

Prende il via venerdì 28 novembre da Verona e Villafranca di Verona la sesta edizione della Next Gen Cup, il torneo a cui prendono parte le formazioni under 19 dei 16 club di Serie A e che è stato ideato e voluto proprio da Legabasket per mettere in vetrina i migliori talenti giovanili. Chi vince – va ricordato – non si fregia dello scudetto perché quello viene come sempre assegnato nelle Finali Nazionali (della FIP) anche perché da questa competizione sono escluse le squadre dalla A2 in giù ma è ugualmente un torneo di grande interesse. (foto Camilla Bettoni/Pall. Varese)

Varese ha vinto la Next Gen in una occasione, nel 2022, quando i biancorossi – ancora legati all’Academy – organizzarono le finali a Masnago e conquistarono il trofeo in finale con Treviso. Di quella squadra, allenata da Stefano Bizzozi, facevano parte l’attuale capitano biancorosso Matteo Librizzi (a referto con la Nazionale di Banchi per il match di Tortona con l’Islanda) e altri due giocatori che hanno fatto esperienza in Serie A, Niccolò Virginio (oggi a Pesaro in A2) e Weilun Zhao (ora in NCAA con S. Francisco) che fu l’MVP della finale.

La squadra biancorossa iscritta al torneo 2025-26 ha diversi volti già noti ai tifosi varesini, quelli dei giocatori che abitualmente si allenano con la Openjobmetis di Kastritis. Su tutti spiccano i pivot argentini Ivan Prato e Lautaro Basualdo, il play Bruno Farias, i figli d’arte Robert Kangur, Tomas e Matia Scola, gli azzurrini Kevin Acciari e Marco Bergamin oltre ad altri giovani che si sono già seduti sulla panchina di Serie A come Francesco Tornese o Riccardo Alabiso. La squadra è completata da Riccardo Rossi e Lorenzo Leto Di Priolo e sarà guidata in panchina da Tommaso Sacchetti, anch’egli figlio d’arte del grande Meo: si tratta di un gruppo composto praticamente solo da ragazzi sotto l’età limite (Farias è l’unico 2006) che quindi dovrà fare soprattutto esperienza, anche se il tasso qualitativo pare già alto.

La Next Gen inizia con una fase a gironi (ce ne sono due: Varese è nell’A) e a Verona sono previste le prime tre partite di questa “frazione” di torneo. I biancorossi affronteranno nell’ordine Trapani (venerdì 28 alle 18), Napoli (sabato 29 alle 12,30) e Virtus Bologna (domenica 30 alle 16). Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta dalla nuova LBATV e saranno gratuiti anche per chi non è abbonato (ma, nel caso, è necessaria la registrazione al portale). Come di consueto nella Next Gen vengono adottate alcune regole speciali per rendere più fluido e spettacolare il gioco per sperimentare quali potrebbero essere gli accorgimenti regolamentari futuri.

LUCI A MASNAGO – Di NextGen si è parlato anche nel corso dell’8a puntata della nostra trasmissione di approfondimento, “Luci a Masnago” che nell’ultima parte ha avuto come ospite speciale Giovanni Todisco, responsabile del settore giovanile biancorosso. La potete ascoltare cliccando sul box sottostante oppure cercandola sulle principali piattaforme di podcast.