A Samarate una serata informativa e di sostegno al ricorso sugli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio

Si terrà venerdì 28 novembre 2025, dalle 17.30, l’iniziativa promossa dal Comitato difesa salute del Varesotto dedicata al percorso del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sul tema degli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio. L’incontro si svolgerà al Circolo di Samarate, in piazza Italia 26, nel salone al piano superiore.

L’appuntamento nasce con un duplice obiettivo: informare i cittadini sullo stato dell’iter amministrativo e raccogliere le risorse necessarie a sostenere le spese legate al procedimento.

Dopo l’aggiornamento sul ricorso, è prevista una parte conviviale. Il Comitato ha organizzato un menù che comprende “antipasti, polentata con spezzatino o formaggio o fagioli, vino Nebbiolo e bevande”, con conclusione a base di “torte fatte in casa, caffè e ammazzacaffè”. Sono inoltre disponibili, su richiesta, varianti vegane o vegetariane. Tutti gli alimenti saranno biologici e provenienti da filiera corta.

Raccolta fondi e modalità di sostegno

Gli organizzatori chiedono ai partecipanti “una sottoscrizione (almeno 20,00 euro a persona)”, ricordando che è possibile contribuire anche tramite bonifico bancario sul conto di Medicina Democratica o attraverso donazioni via Paypal e carta di credito sul sito dell’associazione.

La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria contattando: Marco al 370 3756938; Gianemilio al 339 7763658

Per informazioni è disponibile l’indirizzo email medicinademocraticaets@gmail.com