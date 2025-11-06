Con gli Amici di Bregazzana la camminata delle “Lanterne Erranti”
Camminata attraverso i sentieri del Parco campo dei fiori per visitare il bellissimo mercatino di Natalizio alla Rasa di Varese
Al rientro ci saranno oltre 30 lanterne a LED che verranno consegnate con precedenza ai bambini per una bella colorata esperienza nel bosco.
2 date disponibili, sabato 15 novembre e domenica 16
6 Novembre 2025