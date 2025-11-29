Varese News

È morto Bruno Paneghini, fondatore di Reti spa e presidente di ITS Incom

Partito da Olivetti, aveva creato la società di It poi divenuta anche società benefit. È morto improvvisamente nella notte tra venerdì e sabato

Bruno Paneghini (reti)

È morto improvvisamente, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre, Bruno Paneghini, fondatore, presidente e amministratore delegato di Reti Spa, nonché presidente dell’Its Incom, l’istituto tecnico superiore dedicato a tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Nato il 10 settembre 1964 a Busto Arsizio, dopo le prime esperienze in Olivetti, ha fondato nel lontano 1994 la Reti Spa, società informatica poi quotata in borsa e divenuta anche società benefit (è stata la prima “B-Corp” italiana quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana).
Così ricordava in un’intervista gli esordi: «Decisi di tornare a Busto Arsizio, terra d’origine dei miei genitori, e acquistai una villa ottocentesca in pieno centro. Quella che diventò la nostra sede e pure la mia abitazione».

Con la crescita dell’azienda, ha acquisito lo storico cotonificio Venzaghi, trasformato nel quartier generale e campus di Le Reti e non solo: l’edificio primo Novecento, eredità della “Manchester d’Italia” salvata dall’oblio, ospita anche la Collezione Panighini, costruita insieme alla moglie Ilenia Paneghini. Da un acquisto “quasi per caso” ad un progetto artistico che oggi conta oltre 300 opere tra dipinti, installazioni, fotografie e sculture. «Il bello coniugato all’arte crea innumerevoli connessioni e interpretazioni, allarga gli orizzonti, stimola al dialogo e contribuisce al benessere delle persone».

reti spa bruno paneghini quotazione borsa
La quotazione in Borsa di Le Reti nel 2020

Un anno fa, a fine 2024, era divenuto poi presidente di Its Incom, l’istituto tecnico superiore dedicato a tecnologie dell’informazione e della comunicazione. che ha la sua sede principale a Busto e sta per trasferire le attività nello storico Palazzo Minoletti a Gallarate.

 

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 29 Novembre 2025
