È stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondazione ITS INCOM

Il nuovo Consiglio di amministrazione di Fondazione ITS INCOM è stato ufficialmente eletto. L’elezione si è tenuta oggi, durante l’assemblea che ha riunito i soci fondatori e partecipanti. Quasi l’unanimità dei voti con un solo astenuto. È il risultato ottenuto dalla lista presentata all’assemblea che ha riunito i soci fondatori e partecipanti.

Ecco la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione: Bruno Paneghini – in rappresentanza del mondo delle aziende – Reti SpA e Confindustria Varese; Riccardo Comerio – in rappresentanza delle Università – Università Carlo Cattaneo LIUC; Rina Sartorelli – in rappresentanza degli Enti di formazione – Enaip Lombardia; Marco Magrini – in rappresentanza degli Enti locali – Provincia di Varese; Paola Suardi – in rappresentanza dei soci Partecipanti – Emit Feltrinelli.

Questo importante momento arriva al termine di un biennio di straordinaria crescita per la Fondazione ITS INCOM. Negli ultimi due anni, gli studenti sono aumentati fino a raggiungere il numero di 545, con un tasso di occupabilità del 92%.

Inoltre, l’offerta formativa è stata ampliata, passando dagli 8 corsi del biennio 2023/2025 agli 11 corsi approvati per il biennio 2024/2026, che includono una nuova area tecnologica di competenza: “Servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro”. Anche i corsi IFTS hanno visto un incremento rispetto al biennio precedente, integrando ai 3 percorsi in ordinamento anche 5 percorsi in apprendistato formativo.

L’ampliamento dell’offerta si affianca all’inaugurazione di nuove aule e laboratori con tecnologie avanzate nella sede di Legnano, realizzati grazie ai fondi del PNRR.

Guardando al futuro, il nuovo Consiglio di Amministrazione si metterà subito al lavoro su un progetto strategico di grande rilevanza: la trasformazione di Palazzo Minoletti in un polo innovativo per lo svolgimento delle attività formative, con laboratori sperimentali all’avanguardia e servizi per studenti e docenti. Il progetto vede la collaborazione tra Regione Lombardia, Comune di Gallarate e Fondazione ITS INCOM.

Al termine dell’assemblea, il nuovo CdA ha voluto dedicare un particolare ringraziamento al Presidente uscente Benedetto di Rienzo, alla sua Giunta e a tutte le persone che con passione e competenza hanno portato la Fondazione ad ottenere questi straordinari risultati.