“Uomo di grande intuito e sensibilità sociale”. Il cordoglio di Galdabini di Confindustria per Bruno Paneghini

«L’imprenditoria varesina piange con profondo dolore la prematura scomparsa di un collega dal grande intuito che ha saputo diventare nel tempo con la sua impresa un punto di riferimento», dice Luigi Galdabini, presidente di Confindustria Varese, alla notizia della scomparsa di Bruno Paneghini, fondatore e ad di Reti.

Punto di riferimento «non solo per il successo e la crescita che ha contraddistinto Reti negli ultimi anni, ma anche per come l’azienda grazie alla guida di Paneghini ha interpretato il suo ruolo economico e sociale a vantaggio degli stakeholder, del territorio e delle sue comunità» continua Galdabini. «In primis per i giovani, come dimostra l’impegno di Paneghini per Its Incom e per la formazione in generale. Coerente con questa sua figura fuori dal comune e di esempio anche il ruolo di mecenate a sostegno dell’arte. Confindustria Varese si stringe intorno ai suoi cari e alla sua azienda».